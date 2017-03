Am Samstag beim Meister Bad Laer SC Spelle-Venhaus: Tabellenkosmetik als Ziel

Sarah Feldkämper (rechts) und der SC Spelle-Venhaus reisen als krasser Außenseiter nach Bad Laer. Foto: Werner Scholz

Spelle. Deutlicher können die Rollen kaum verteilt sein. Während die Volleyballerinnen des SV Bad Laer die vorzeitige Meisterschaft in der 3. Liga feiern, steht der SC Spelle-Venhaus bereits als Absteiger fest. Zum ungleichen Duell kommt es am Samstag (19.30 Uhr) in Bad Laer.