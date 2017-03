Gastspiel bei SG Neuenhaus/Uelsen Handball: Haren will Revanche für erste Saisonpleite

Bei der Hinspielniederlage gegen die SG Neuenhaus/Uelsen war Kapitän Stefan Sträche (am Ball) noch dabei. Zuletzt beim 25:25 gegen TuRa Marienhafe fehlte er. Foto: Scholz

Meppen. In einen Negativstrudel gezogen wurden Harens Handballer durch die Hinspielpleite gegen die SG Neuenhaus/Uelsen. Am Wochenende steht die Revanche an. Dagegen wünschen sich Herzlakes Männer einen Ausgang wie in der ersten Partie. Während Meppens C-Junioren ihren Saisonausklang feiern, haben Lingens Talente bereits am letzten Wochenende ihr letztes Punktspiel bereits bestritten.