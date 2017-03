Basketball am Wochenende Die SG Bramsche kann Wiedergutmachung betreiben

Meppen. Mehr als deutlich fiel die Niederlage der Bezirksliga-Basketballerinnen der SG Bramsche beim Hagener SV II aus – 39:91. Wiedergutmachung kann die Mannschaft von Trainer Thomas Roß beim Tabellennachbarn TV Vörden II betreiben. Oberligist TV Meppen trifft in den Entscheidungsspielen auf einen alten Bekannten.

Oberliga Frauen, Entscheidungsspiele: Alle Jahre wieder: Zum dritten Mal in Folge trifft der TV Meppen in den Entscheidungsspielen auf die Linden Dudes II. Am Sonntag (14 Uhr) kommt es also zum Wiedersehen. Beide Mannschaften belegten in der abgelaufenen Saison den sechsten Platz in ihren Oberliga-Staffeln. Die bisherige Bilanz spricht eine deutliche Sprache: In der Saison 14/15 siegten die Emsländerinnen mit 72:42 und 67:46, im vergangenen Jahr behielten sie mit 73:50 und 61:30 die Oberhand. „Die letzten zwei Jahre haben wir deutlich gewonnen, mit unserem Kader spricht auch dieses Mal viel für uns“, erklärt Meppens Trainer Rene Aufenfehn, dass lediglich Lindsay Buisman und Ruth Kramer ausfallen werden. Aufenfehn will das Hin- und Rückspiel als Vorbereitung auf das Pokalspiel gegen den SC Weende am 1. April nutzen. Das Problem: Für dieses Datum ist auch das Rückspiel gegen die Linden Dudes II terminiert. Weende und Meppen müssen sich noch auf einen neuen Termin einigen.

Bezirksliga, Frauen: Noch im Ligaspielbetrieb befindet sich die SG Bramsche. Das extrem junge Team von Trainer Thomas Roß kann in den verbleibenden drei Partien noch um einige Plätze nach oben klettern. Den Anfang hierfür könnten die Emsländerinnen beim Tabellenvierten TV Vörden II am Samstag (16 Uhr). Einen Punkt und einen Platz hinter der Oberliga-Reserve steht Bramsche. Allgemein geht es in der oberen Bezirksliga-Hälfte eng zu. Zum Spitzenreiter sind es für die Roß-Truppe gerade einmal sechs Punkte. Allerdings sind die Vördenerinnen aktuell gut drauf. Gegen Hagen (52:34) und den Zweiten TSV Quakenbrück II (50:42) fuhren sie zuletzt zwei Siege in Folge ein.