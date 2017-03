Volleyball am Wochenende Abstiegskrimi: Fernduell zwischen Leschede und Lohne

Meppen. 17 Spiele wurden in der Regionalliga gespielt, es gab zahlreiche Rückschlage zu verkraften sowie Glücksmomente zu feiern. Nun ist es soweit: Das 18. und somit finale Spiel steht für die Volleyballerinnen von Union Lohne und den FC Leschede an – es geht um nicht weniger als den Klassenerhalt.

Regionalliga, Frauen

FC Leschede - SV Wietmarschen So., 16 Uhr

Union Lohne - BTS Neustadt So., 16 Uhr

Verbandsliga, Männer

TV Bohmte - Union Lohne Sa., 14 Uhr

Verbandsliga, Frauen

VfL Wildeshausen - Union Lohne II ab Sa., 15 Uhr

VfL Wildeshausen - MTV Lingen ab Sa., 15 Uhr

Landesliga I, Frauen

SC Union Emlichheim IV - TV Meppen Sa., 15 Uhr

Landesliga II, Frauen

TV Nordhorn II - Alemannia Salzbergen II Sa., 14 Uhr

TSV Westerhausen - Alemannia Salzbergen Sa., 15 Uhr

Regionalliga, Frauen: Nein, am letzten Spieltag spricht wirklich nicht viel für den FC Leschede. Aus eigener Kraft kann die Mannschaft von Trainer Dieter Jansen den Abstieg nicht mehr verhindern. Das rettende Ufer ist nicht mehr zu erreichen, der Relegationsplatz ist ein Punkt entfernt. Im finalen Spiel kommt zu allem Überfluss noch der Tabellenzweite SV Wietmarschen (So., 16 Uhr). Im Hinspiel verlor der Aufsteiger mit 1:3. Eine erneute Niederlage würde den direkten Abstieg bedeuten. Diesen kann man ohnehin nur bei einem eigenen Sieg und einem Ausrutscher von Union Lohne zu Hause gegen die BTS Neustadt (So., 16 Uhr) verhindern. Dass Lohne noch den Relegationsplatz aus den Händen gibt, ist mit Blick auf die Tabelle eher unwahrscheinlich. Denn mit Neustadt kommt der abgeschlagene Tabellenletzte.

Verbandsliga, Männer: Beendet Union Lohne die Saison auf einem starken vierten Tabellenplatz? Das zumindest ist noch das einzige Ziel, welches die Mannschaft von Spielertrainer Thomas Arens im finalen Saisonspiel beim TV Bohmte (Sa., 14 Uhr) erreichen kann. Allerdings ist sie auf Schützenhilfe angewiesen, der vierte Rang ist ein Punkt entfernt. Die Chancen auf einen eigenen Sieg sind groß, steht Bohmte doch schon lange Zeit als abgeschlagenes Tabellenschlusslicht der Gang in die Landesliga bevor.

Verbandsliga, Frauen: Sowohl der MTV Lingen als auch Union Lohne II reisen ohne Verbesserungs- beziehungsweise Verschlechterungsaussichten der Tabellensituation zum VfL Wildeshausen (Sa., ab 15 Uhr). Während Lingen souverän als Tabellenzweiter die Aufstiegsrelegation zur Oberliga antreten wird, schließt Lohne II die Saison auf dem sechsten Rang ab. Vorzeitig hatte man sich den Klassenerhalt gesichert.

Landesliga I, Frauen: Einen Erfolg durfte Raspo Lathen, das in dieser Saison als TV Meppen an den Start geht, bereits am vergangenen Wochenende feiern. Durch zwei Siege am Heimspieltag ist der Mannschaft von Trainer Gerrit de Boer in ihrer ersten Landesliga-Saison der dritte Platz nicht mehr zu nehmen. Auch wenn es am Samstag (15 Uhr) beim SC Union Emlichheim IV mit Blick auf die Tabelle um nichts mehr geht, „wird de Boer alles daran setzen, dass sein motiviertes Team ein schönes Volleyballmatch als krönenden Abschluss der durchweg erfolgreichen Saison zeigen wird“, betont Pressewartin Simone Stolte.

Landesliga II, Frauen: Ohne Druck reist Alemannia Salzbergen II am Samstag (14 Uhr) zum TV Nordhorn II. Salzbergen II ist vor dem finalen Saisonspiel gerettet und wird auch in der kommenden Serie in der Landesliga starten können. Als Tabellensechster wird das Team die aktuelle Saison beenden. Ganz anders sieht die Welt bei Alemannia Salzbergens erster Mannschaft aus. Für die Mannschaft von Coach Berthold Trepohl ist noch alles drin. Erst nach dem Spiel am Samstag (15 Uhr) beim TSV Westerhausen wird sich entscheiden, in welche Richtung Salzbergen planen darf. Der direkte Aufstieg ist ein Punkt entfernt, bei einem eigenen Sieg und dem zeitgleichen Ausrutschen des Spitzenreiters VC Osnabrück III bei Olympia Uelsen ist noch der direkte Aufstieg in die Oberliga möglich. Im „Katastrophen-Szenario“ verliert die Trepohl-Truppe, wird von Uelsen eingeholt und verpasst noch den Relegationsplatz, den sie aktuell noch sicher hat.