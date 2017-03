Droht HSG Nordhorn-Lingen das Aus? Geschäftsführer Blömers: „Wir kämpfen um jeden Euro“

Lingen. Vor zwei Wochen hat Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen die Öffentlichkeit darüber informiert, dass in dieser Saison 160 000 Euro und für die kommende Spielzeit 200 000 Euro im Etat fehlen. Im Interview mit der Emslandsportredaktion erklärt HSG-Geschäftsführer Gerhard Blömers, wie prekär die Lage ist und warum eine HSG Lingen die Probleme nicht lösen würde. Er betont, dass es keinen Drittligahandball geben wird, sollte der Verein die fehlende Summe nicht aufbringen können.

Herr Blömers, als Sie die finanziellen Schwierigkeiten öffentlich gemacht haben, waren noch drei Wochen Zeit, nun sind es nur noch wenige Tage. Wie oft hat Ihr Telefon im Anschluss an das Pressegespräch geklingelt, beziehungsweise wie oft mussten Sie die prekäre Situation erklären?

Das war eigentlich eher seltener der Fall. Weil die Sponsoren ja auch über ein separates Anschreiben informiert wurden. Und wir hatten auch im Vorfeld schon mit sehr vielen Sponsoren gesprochen, sodass das nun nicht mehr das Hauptthema war. Dass die Situation prekär ist, ist allen klar.

Lesen Sie: 160.000 Euro fehlen der HSG

Welche Signale haben die Sponsoren in den darauffolgenden Tagen gesendet?

Übermäßig viele Signale sind in den ersten Tagen noch nicht gekommen. Wir sind natürlich jetzt auch dabei, selbst den Kontakt nochmals zu suchen. Heißt anzurufen und kurzfristige Treffen zu verabreden. Das läuft in dieser Woche sehr intensiv. Bis Ende nächster Woche müssen wir dann bilanzieren, wo wir stehen.

Einige Sponsorenzusagen sollen nicht eingehalten worden sein. Werden Sie mit diesen Sponsoren noch einmal das Gespräch suchen, oder sind diese Sponsoren noch einmal auf Sie zugekommen?

Ja, wir sind mit ihnen im Kontakt. Bei verschiedenen Sponsoren haben wir auch in den letzten Jahren die mündliche Aussage gehabt, dass sie weitermachen. Natürlich ist immer das Risiko immanent, dass irgendwo doch die Entscheidung gegen uns ausfällt. Aber da muss man jetzt auch noch mal das Gespräch suchen. Das machen wir. Insofern gehört das mit zum Aufgabengebiet der nächsten Tage.

Es gab Kündigungen von Sponsoren. Welche Gründe sind denn genannt worden? Fehlte vielleicht auch die Perspektive 1. Liga?

Nein, das ist mit Sicherheit nicht der Grund. Es sind vielschichte Gründe. Zum einen gibt es durchaus, auch bei größeren Firmen, eine Neuausrichtung des Sponsorings. Die gehen dann doch stärker in den Breitensport, nicht in den Spitzensport. Bei einem anderen Unternehmen war es ein mehrjähriges Engagement über drei Jahre. Da gab es eigentlich keine konkrete Begründung. Sondern einfach die Aussage, man habe das jetzt drei Jahre gemacht und möchte den auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Das sind zwei von fünf, sechs Beispielen.

Sie haben gesagt, dass Ihre Erwartungen in Sachen Sponsorenakquise nicht eingetreten sind. Waren letztendlich auch die Erwartungen der HSG zu hoch? Haben Sie sich zu sehr in Richtung 1. Liga orientiert?

Nein, wir haben immer gesagt, dass die 1. Liga natürlich nicht ein Ziel ist, was wir uns in zwei bis drei Jahren setzen, sondern ein Mittel- oder Langfristziel. Sozusagen in den nächsten fünf Jahren. Denn das will ja auch sauber vorbereitet werden. Da brauchen wir auch Partner, die mitgehen. Die Ausgangslage war, nachdem wir im Dezember 2013 in Lingen den zweiten Spielort eröffnet haben, so, dass wir, bezogen auf die Steigerung des Sponsoringvolumens, höhere Erwartungen hatten. Dabei haben wir natürlich darauf gesetzt, dass wir die notwendigen Zuwachsraten im Wesentlichen im Emsland erreichen können. Das ist bislang leider nicht eingetreten. Deshalb sagen wir, so kann es auf Dauer nicht weitergehen, da es sich um eine existenzielle Frage handelt. Da muss mehr kommen. Die Perspektive muss einfach ein Anstieg sein, weil wir das Team so auch auf Dauer nicht halten können. Die Personalkosten sind zwar immer noch sehr moderat angestiegen – da habe ich mich auch sehr vorsichtig bewegt –, aber wir merken ja auch, was bei anderen Vereinen gezahlt wird. Ein Budget von 1,4 Millionen ist auch das, was wir unbedingt benötigen, um die Qualität zu bieten.

Seit drei Jahren gibt es den Doppelspielort Nordhorn/Lingen. Die Zuschauerzahlen sind gestiegen, aber auch die Kosten. Erklären Sie bitte, was dahintersteckt!

Das Ziel bei dieser Unternehmung ist ja nicht, riesige Gewinne zu erwirtschaften, sondern man möchte die Budgets plusminusnull abschließen. Die Sponsoringeinnahmen sind nicht nur bei uns, sondern auch bei den anderen Klubs die Haupteinnahmequelle. Die Zuschauerzahlen sind natürlich wichtig, um mit einem attraktiven Sportereignis den potenziellen Sponsoren eine interessante Plattform anbieten zu können. Wenn die Halle nur halb voll ist, ist die ganze Sache weniger attraktiv. Natürlich haben wir – verbunden mit den beiden Standorten – deutlich höhere Kosten. Wir haben bei den Heimspielen hohe Kosten, was das Thema Catering angeht. Wir haben vielleicht bei den VIPs auch eine zu kleinteilige Struktur, worüber man auch mal nachdenken muss. Natürlich haben wir investiert in die LED-Bande. Das darf man nicht verkennen. Eine hochmoderne Technologie, die super für die Präsentation von Firmen ist, aber dann muss auch etwas kommen. Wenn ich keine Firmen bekomme, um die LED-Wand auszuschöpfen, dann habe ich einerseits Kosten, denen aber auf der anderen Seite keine entprechenden Erlöse gegenüberstehen. Das Überleben geht nicht nur mit Zuschauereinnahmen alleine. Aber die Zuschauer bilden einen wichtigen Punkt in der Kette. Sportlicher Erfolg geht im Grunde einher mit der Erhöhung des Sponsorings. Eigentlich sind alle Voraussetzungen gegeben: Wir stehen auf Platz sieben, die Hallen sind gut gefüllt. Aber wir tun uns schwer, zusätzliche Partner zu gewinnen.

Sie haben die gestiegenen Kosten angesprochen. Was hat es mit den in der Saison 2015/16 erfolgten Abgabennachbelastungen auf sich? Und wie hoch waren diese Belastungen?

Die gestiegenen Spielbetriebskosten, von denen ich auch in der Pressekonferenz gesprochen habe, haben nichts mit diesen Nachbelastungen zu tun. Sie hängen mit zusätzlichen Kosten bei der Durchführung der Heimspiele zusammen. Die Nachbelastungen beziehen sich auf bestimmte Entgeltbestandteile für den Spielerkader. Hier mussten wir die Handhabung ändern, da die Voraussetzungen nach Durchführung einer Prüfung als nicht gegeben angesehen wurden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich hierzu keine Zahlen nennen möchte.

150 Sponsoren sorgen bei der HSG Nordhorn-Lingen für 70 Prozent des Etats. Wie viele Großsponsoren tragen denn den größten Teil des Etats?

Detaillierte Zahlen hierzu nennen möchte ich nicht. Wir haben natürlich auch fünf, sechs Sponsoren, die eine größere Summe geben. Aber bei ca. 150 Einzelsponsoren kann man sich vorstellen, dass das in der Verteilung doch sehr gesplittet ist. Wenn Sie sich 900 000 Euro vorstellen, und Sie haben 150 Sponsoren, dann haben Sie auch viele mit Beträgen von 2000 bis 3000 Euro. Die ganz großen sind dann doch eher weit in der Unterzahl.

Die Stadt Lingen selbst unterstütze den Klub finanziell im Rahmen des Stadtmarketings. Was heißt das konkret?

Die Stadt Lingen verfügt bekanntermaßen über ein Budget für das Stadtmarketing. Und dazu zählt auch der Handballsport, der ja auch für die Stadt wichtig ist. Nicht nur dadurch, dass einmal im Monat die Halle gefüllt wird, sondern auch dadurch, dass die Mannschaft mit dem Namen der Stadt Lingen in ganz Deutschland unterwegs ist. Insofern ist das auch für die Stadt Lingen ein wichtiges Element, etwas zu tun und den Standort bekannt zu machen und anzureichern mit einem Sportereignis, das nicht jede Stadt zu bieten hat.

Der emsländische Landrat Reinhard Winter hat gesagt, dass man sich finanzielle Unterstützung für professionelle Mannschaften nicht leisten könne und werde. Wie kann der Landkreis trotzdem helfen?

Das ist ja nicht neu. Das haben wir auch nie erwartet. Weder Herr Kethorn (Friedrich Kethorn, Landrat der Grafschaft Bentheim, Anmerkung der Redaktion) noch Herr Winter können direkte Mittel geben. Das verstehen wir auch. Was sie machen können, ist, für uns zu werben. Für uns die Türen bei bestimmten Unternehmen zu öffnen. Da gibt es ja auch Verbindungen, um positive Werbung für den Handball zu machen. Uns die Möglichkeit zu geben, mit solchen Firmen Kontakt aufzunehmen. Es ist auch eine regionale Geschichte. Das Emsland hat sich in den letzten 20, 25 Jahren rasant entwickelt. Wenn ich mir anschaue, welche Ansiedlungen es in Lingen, Lohne oder in Richtung Papenburg gibt. Da ist ja vieles passiert. Für den Landkreis ist es schon ein Aushängeschild, wenn man ein solches Sportereignis bieten kann. Herr Kethorn in Nordhorn sieht das ähnlich. Ich verlange von den Politikern ja nicht, dass sie Töpfe aufmachen. Das ist auch nicht unser Ding. Wir sind nicht vergleichbar mit dem Breitensport, sondern machen Spitzensport.

Lesen Sie: Die Mannschaft gibt 100 Prozent

2003 gab es zu Erstligazeiten Überlegungen, die HSG Nordhorn nach Hannover zu verpflanzen. Inzwischen gibt es den Doppelspielort. Könnte eine HSG Lingen am Ende eine Lösung sein?

Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube nach wie vor, dass dieser Gang nach Lingen und der Doppelspielort alternativlos sind, um überhaupt ein Potenzial zu haben, was diesen Handball finanzieren kann. Man musste über die Grenzen der Grafschaft Bentheim hinaus. Die letzte Saison in der 1. Liga hat gezeigt, dass die Grafschaft Bentheim das Ding alleine nicht mehr stemmen konnte. Es kamen verschiedene Negativentwicklungen hinzu. Es war ganz klar die Maßgabe, weshalb wir das seinerzeit ganz stark forciert haben. Heiner Pott (von 2000 bis 2010 Oberbürgermeister der Stadt Lingen) und viele Unternehmer aus dem Emsland haben mitgemacht. Nur ist es irgendwo dann doch wieder eine ganze Zeit schwierig gewesen, weil man eben keinen Spielort Lingen hatte. Von 2010 bis 2013 hatte man immer nur die Planung, dass in Lingen etwas gebaut wird. Es war doch eine ganz lange Zeit, das zu überbrücken. Jetzt aber, wo wir präsent sind, muss es doch möglich sein, die emsländischen Unternehmen davon zu überzeugen, dass mit dem Handball ein wertvolles Produkt entstanden ist, das es verdient, unterstützt zu werden.

Bei den letzten Heimspielen in Lingen und Nordhorn gab es nach Bekanntgabe der Probleme großen Zuschauerzuspruch und zahlreiche Sympathiebekundungen. Was haben der Verkauf von Schals und Trikots und das Aufstellen von Rettungsboxen gebracht?

Das sind natürlich Aktionen, um die Fans mitzunehmen. Die Fans haben neben allen anderen auch die große Sorge, dass der Handball endgültig aus der Region verschwindet. Um ihnen eine Möglichkeit zu geben, uns zu helfen. Es kommen Beträge zustande, die wichtig sind, weil jeder Euro wichtig ist. Das Ganze soll als Aktion überspringen auf die bestehenden und potenziellen Sponsoren. Um zu zeigen, hier ist eine riesige Gemeinschaft und HSG-Sympathie, die euch als Firma helfen wird, das ganze Sponsoring weiter anzufeuern. Das muss man als ein wichtiges Element in der gesamten Vermarktung sehen. Die Fans sind da ganz, ganz entscheidend.

Wie viel Druck üben die Verantwortlichen der Handball-Bundesliga (HBL) auf die HSG aus?

Das ist ja keine neue Situation. Wir hatten das ja leider vor ein paar Jahren auch schon mal. Natürlich müssen wir jetzt sehen, dass wir die Dinge innerhalb dieses Zeitfensters bis Ende März geregelt bekommen. Dann ist es das übliche Verfahren, dass Mitte April über die Lizenz 2017/18 entschieden wird. Herr Bohmann (Frank Bohmann, HBL-Geschäftsführer) ist informiert, kennt alle wichtigen Hintergründe. Deswegen ist es jetzt an uns, dafür zu sorgen, die Voraussetzungen zu schaffen.

Wie viel Hoffnung können Sie den Fans und der Mannschaft heute geben, dass Sie das Geld rechtzeitig zusammenbekommen?

Also, im Moment bin ich sehr zurückhaltend, vor allem kann ich Ihnen auch keine Zahlen nennen. Wir kämpfen die verbleibende Zeit um jeden Euro. Vor allem sprechen wir jetzt aktiv mit den Sponsoren, wir gehen noch mal auf sie zu. Ich kann nur hoffen, dass wir es hinbekommen. Aber ich kann auf keinen Fall grünes Licht geben. Das ist nicht der Fall.

Angenommen, Sie bekommen das Geld nicht bis Ende März zusammen. Stimmt es, dass es für die HSG Nordhorn-Lingen auch keine Zukunft in der 3. Liga geben würde?

So ist unser Verständnis, weil keiner dieser Spieler und auch das Umfeld nicht, heißt Businessteam und meine Person eingeschlossen, bereit sein werden, eine Liga nach unten zu gehen. Wir haben diesen Stand 2. Liga aufgebaut. Deshalb ist das für uns keine Alternative.