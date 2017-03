Ruhiges Einsatzjahr 2016 Führung der Dersumer Feuerwehr wiedergewählt

Dersum. Die Freiwillige Feuerwehr Dersum hat ein ruhiges Einsatzjahr hinter sich. Ortsbrandmeister Gerd Gruber bilanzierte während der Mitgliederversammlung 14 Einsätze im Jahr 2016.

Fünfmal rückten die Feuerwehrleute zu Brandeinsätzen aus, neunmal waren Gruber zufolge technische Hilfeleistungen gefragt. „Besonders schwere Einsätze waren es im vergangenen Jahr nicht“, so Gruber. Hinzu kamen die Samtgemeinde- sowie Ortswehrübungen. Mit den 23 Dienstabenden leisteten die 40 ehrenamtlichen Einsatzkräfte knapp 1800 Stunden zum Schutz der Bevölkerung. Insgesamt wurden 61 Aktivitäten verzeichnet. Zur Alters- und Ehrenabteilung zählen acht Kameraden. Neu angeschafft wurden eine Handlampe und Schutzkleidung für das Arbeiten mit Motorsägen sowie Schutzkleidung für die Brandbekämpfung.

Gerätewart Josef Hannen und Atemschutzgerätewart Hermann Bögemann verwiesen in ihrem Bericht auf einen „tadellosen Zustand“ der Fahrzeuge und der Gerätschaften. Besonderer Dank galt den 23 Kameraden, die sich für die Atemschutzstrecke in der Feuerwehrtechnischen Zentrale Sögel und für die ärztliche Untersuchung in Papenburg die Zeit nehmen, um diese Anforderung erfüllen.

Ortsbrandmeister Gerd Gruber und der stellvertretende Ortsbrandmeister Hans-Bernd Ahlers wurden einstimmig in geheimer Wahl wiedergewählt. Beide werden die Fäden für weitere sechs Jahre der Feuerwehr Dersum ziehen. Im Laufe der Wahlen wurden folgende Kameraden in ihren Ämtern wiedergewählt: Gruppenführer Hermann Hackmann, Truppführer Ralf Wacker, Kassenwart Hans-Hermann Santen. Bernd Stefens kandierte nicht erneut für die Funktion des Zeugwartes, sowie des stellvertretenden Gerätewartes. Einstimmig wurde hier Ansgar Krull in das Ortskommando gewählt.

Der Dörpener Samtgemeindebürgermeister Hermann Wocken (CDU) freute sich über das Wahlergebnis. Es bescheinige der Führung eine tadellose Arbeit. Bürgermeister Hermann Coßmann (CDU) betonte, dass der ehrenamtliche Dienst der Feuerwehrleute nicht immer selbstverständlich sei.