Rauch steigt aus Pkw auf Feuerwehreinsatz auf der A 31 bei Heede

jsie Heede. Zu einem vermeintlichen Pkw-Brand auf der A 31 bei Heede sind am Wochenende die Feuerwehren Heede und Dersum gerufen worden.

Wie ein Sprecher der Einsatzkräfte mitteilte, stellte sich beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute heraus, dass das Auto trotz starker Rauchentwicklung nicht brannte. Bei dem Rauch habe es sich um verdampftes Öl infolge eines geplatzten Motors gehandelt.

Die Feuerwehren aus Heede und Dersum die wegen des Vorfalls am Samstagvormittag gegen 10.45 Uhr in Fahrtrichtung Papenburg insgesamt mit fünf Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften gut eine Stunde im Einsatz waren, fingen das auslaufende Öl mit Bindemittel auf. Die Kinder, die sich in dem Pkw befanden, bekamen zum Trösten ein Kuscheltier von der Feuerwehr Heede.