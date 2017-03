„Das Leben – ein Abenteuer“ Gläubige feiern Pontifikalamt mit Weihbischof Wübbe in Heede

Heede. Rund 300 Gläubige haben anlässlich des Gedenktages der Verkündigung des Herrn am Samstagabend in der Heeder St.-Petrus-Kirche ein Pontifikalamt mit Weihbischof Johannes Wübbe gefeiert. Dieser Tag wird in der Emsgemeinde seit 2000 gefeiert. Damals wurde Heede von Bischof Franz-Josef Bode als Gebetsstätte anerkannt.

Wübbe stellte seine Predigt unter das Motto „Das Leben – ein Abenteuer“. Er griff damit ein Motto auf, welches sich Firmlinge im vergangenen Jahr für ihren Firmgottesdienst ausgesucht hatten. Die jungen Menschen hätten dem Weihbischof zufolge teilweise nicht gewusst, wie das Leben ausgehen wird, welche Ziele es haben soll und welchen Menschen man sich anvertrauen soll. „Wir ahnen: Das Leben kann wunderbare Schätze haben. Aber wie sie aussehen, wo sie versteckt sind und wer bei der Suche helfen kann, ist nicht so einfach herauszufinden“, so Wübbe. Die Firmbewerber hätten etwas auf den Punkt gebracht. „Mich hat dieses Motiv bewegt, weil ich den Eindruck hatte, dass hier junge Menschen über dieses Motiv eine Möglichkeit gefunden haben, Leben und Glauben zusammenzubringen.“

„Gottes Wort als Schatz verstehen, der uns lockt und zieht“

In Heede würden nach seinen Worten viele Menschen während des ganzen Jahres Zeugnis davon ablegen, wie sie dieses Abenteuer verstehen und gestalten wollen. „Indem sie hier zur Gebetsstätte kommen, machen sie in besonderer Weise etwas offenkundig, worum es aus Sicht unseres Glaubens überhaupt geht: Gottes Wort als den Schatz zu verstehen, der uns lockt und zieht.“

Jeder hat seine ganz individuelle Gottesgeschichte

Als Beispiel nannte er die Lesungen zum Fest Maria Verkündigung. „Da ist zunächst Maria. Eine junge Frau, die bislang in ihrem Dorf Nazareth nicht größer aufgefallen ist. Und so hat sie auch ihre ganz individuelle, persönliche Gottesgeschichte wie jeder Mensch.“ Das Evangelium weise aber gerade dieser persönlichen Geschichte in den großen Horizont der Geschichte Gottes mit den Menschen und seiner Schöpfung einen ganz besonderen Ort zu. Es sei Gott selber, der über seinen Boten Maria sagte, dass in ihr sein Sohn menschliche Gestalt annehmen werde. Daraufhin habe Maria ihr ganzes Dasein für Gott und sein Wort geöffnet. Entscheidend sei Wübbe zufolge, dass Maria sich auf die Beziehung zu Gott einlasse, dass sie ihn hört und auf seinen Anruf antwortet.

Wie viel Raum will man Gott in seinem Leben gewähren?

Dieses Verhalten würde auch in Heede immer wieder konkret. Indem Menschen zum persönlichen und gemeinschaftlichen Gebet zusammenkämen, würden sie sich gemeinschaftlich dazu bekennen, dass sie diese Gott-Bezogenheit zur Entfaltung kommen lassen wollen. „Der heutige Gottesdienst kann uns besonders eindrucksvoll in Erinnerung rufen, dass jeder sich ganz persönlich von Gott fragen lassen muss, wie viel Raum man ihm in seinem Leben gewährt“, so Wübbe.

Ein Signal ausgehend vom Gottesdienst

Gerade jetzt, wo sich so viele Verantwortliche aus der Politik, aber auch in der Kirche, in den Vordergrund spielten, anstatt sich in den Dienst der ihnen anvertrauten Menschen zu stellen, wünschte sich Wübbe, dass von einem Gottesdienst wie in Heede ein Signal ausgeht. „Mit Maria auf dem Weg zu sein, heißt: Gottes Menschenfreundlichkeit und Liebe Raum zu geben.“

Außer Weihbischof Wübbe wirkten an dem Pontifikalamt als Konzelebranten Pfarrer Johannes Hasselmann, Pastor i. R. Johannes Brinkmann, Pastor Pater Thomas CMI und Diakon Heinz Klasen mit. Mitgestaltet wurde die Messe sowie die anschließende Lichterprozession von der Schola Magnificat unter der Leitung von Magdalena Koonert. Die Orgel spielte Otto Flint. Sieben Heeder Vereine waren mit Bannerabordnungen vertreten.