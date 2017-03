Gedränge beim Singen Dörpener Kirchenchor wird es auf dem Orgelboden zu eng

Dörpen. Dem Dörpener Kirchenchor St. Vitus wird es auf dem Orgelboden der Kirche zu eng. „Das Gedränge ist beim Singen dort groß“, sagte Chorleiter Hans Wawrzinek während der Generalversammlung des Chores im Christopherushaus.

Dem Kirchenvorstand soll die Situation nun vorgetragen werden, sodass sich eine Lösung für die Sänger ergibt. Wichtig ist es nach den Worten von Wawrzinek, dass irgendetwas unternommen wird.

„Was in der letzten Zeit auch etwas verloren gegangen ist, ist die Bewegung“, so der Chorleiter. Zukünftig möchte er Übungen mit rhythmischen Bewegungen einführen, damit die Sänger ein besseres Gefühl beim Singen bekommen. Wawrzinek: „Mit 67 Jahren stelle ich genau den Altersdurchschnitt des Chores dar und will wieder ein bisschen Schwung rein bringen.“

Bassstimme gesucht

Zudem legte er den Chormitgliedern nahe, in der Nachbarschaft oder bei Freunden nach interessierten Sängern für die Bassstimme zu suchen. Krankheitsbedingt seien dort mehrere Sänger ausgefallen. „Die Bassstimme klingt sehr sicher und selbstbewusst“, erklärte der Chorleiter. „Mit nur zwei oder drei Sängern ist das aber nicht möglich.“ Aus der Not heraus würde er aus dem vierstimmigen Chor zunächst einen dreistimmigen machen und die Basssänger mit den Tenören zusammenlegen. Das sei nicht schlimm, denn viele Chöre seien heute nur dreistimmig. Dennoch ist es laut Wawrzinek eine Notlösung.

Ehrungen für fleißige Sänger

Während der Versammlung zeichnete die Vorsitzende Gisela Buchholz sieben Sänger aus, die von 36 Probenabend mindestens 32 Mal anwesend waren. Zu den Geehrten zählen Anneliese Wübbolt, Margret von Wulfen, Agnes Poll, Hannah Schulte und Ernst Hesselbrock. Nur einen Abend fehlte nach Angaben der Vereinschefin Elli Hesselbrock. „Wir gehen ja immer davon aus, dass es einen richtig guten Grund gibt, bei der Probe zu fehlen“, sagte Buchholz mit einem Lächeln. Darüber hinaus ehrte die Vorsitzende Elisabeth Kruth für eine 10-jährige Vereinstreue und Edeltraut von Drehle für 20 Jahre im Kirchenchor.

Weiterer Notenschrank soll her

Darüber hinaus berichtete die Vorsitzende, dass der neue Fahnenschrank im Christopherushaus fertiggestellt wurde und die Vereinsfahne ihren sicheren Platz dort gefunden hat. Außerdem soll zu dem bestehenden Notenschrank ein weiterer angeschafft werden, um die zahlreichen Notenblätter geordnet aufbewahren zu können.