Land finanziert mit Richtkranz weht über Gesundheitszentrum in Walchum

Walchum. In Walchum schreitet der Bau des Gesundheitszentrums voran. Der Rohbau steht, jetzt wurde Richtfest gefeiert. Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal dieses Jahres vorgesehen. Das Gesamtfinanzierungsvolumen für das Projekt umfasst rund zwei Millionen Euro.

Im Erdgeschoss werden eine Allgemeinarztpraxis sowie eine SB-Geschäftsstelle der Sparkasse Emsland eingerichtet. „Außerdem streben wir weiterhin die Ansiedlung einer Apotheke und eines Physiotherapeuten an“, erklärt Investor Ernst-Otto Cordes im Gespräch mit unserer Redaktion. Im Obergeschoss wird es eine Tagespflege mit 15 Plätzen sowie einen ambulanten Stützpunkt des Pflegedienstes St. Barbara Heede des Thuiner Franziskanerordens geben.

Baugebiet mit 14 Plätzen

Wie Cordes weiter erläutert, wird das privatfinanzierte Projekt im Rahmen des Programms „Wohnen und Pflege im Alter“ des niedersächsischen Sozialministeriums mit 100.000 Euro gefördert. Ziel des Programms sei die Förderung von Modellprojekten einer ambulanten Versorgung im ländlichen Raum, so Cordes. Dabei habe das in Walchum vorgesehene Konzept einer konzentrierten Verbindung von Einkaufsmöglichkeit, ärztlicher Versorgung sowie Wohnen und Pflege im Alter plus naheliegenden öffentlichen Angeboten der Gemeinde (Heimathaus, Sporthalle, Schule) überzeugt.

Denn zu dem Projekt gehört nicht nur das Gesundheitszentrum, sondern auch ein NP-Supermarkt mit Filiale der Kluser Bäckerei Ganseforth (im Februar 2015 eröffnet), sondern auch ein angegliedertes Wohngebiet mit 14 Bauplätzen, die jeweils zwischen 500 und 700 Quadratmeter groß sind. Darauf sollen schlüsselfertige Architektenhäuser errichtet werden, die bei Bedarf altersgerecht gestaltet werden – inklusive Datenverbindung zum Gesundheitszentrum, „um digitalisierte Pflege und Telemedizin zu ermöglichen“, wie Cordes betont. Die Grundstücke werden für 60 Euro pro Quadratmeter vermarktet.

Nach dem Bau des Gesundheitszentrums ist in einem weiteren Abschnitt die Errichtung von jeweils 75 bis 100 Quadratmeter großen Seniorenwohnungen sowie von ambulanten Wohngruppen vorgesehen. „Eine Realisierung der Projektentwicklung erfolgt aber nicht vor Ende 2017“, betont Cordes.