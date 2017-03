Hochwertiger Schmuck gehört in den häufigsten Fällen zum Diebesgut von Einbrechern. Das Bild zeigt Schmuckstücke, die die Polizei Osnabrück vor kurzem bei einer Diebesbande gefunden hat. Foto: Polizeidirektion Osnabrück

dgt/pm Neubörger. Am helllichten Tag sind Einbrecher am Mittwochnachmittag in ein Einfamilienhaus in Neubörger eingestiegen. Sie entwendeten hochwertigen Schmuck.

Der oder die Täter hatten mehrere Räume des Gebäudes an der Hauptstraße zwischen 14 und 19.30 Uhr durchsucht, nachdem sie eine Tür aufgebrochen hatten. Sie erbeuteten mehrere hochwertige Schmuckstücke. Die Höhe des Gesamtschadens ist nach Angaben der Polizei von Donnerstag bislang unbekannt. Wer Hinweise geben kann, erreicht die Polizei Papenburg unter Telefon 04961/9260.