Neue Wege bei Suche nach Fachkräften 25 Jahre Meister: Innung ehrt Silberjubilar aus Dörpen

Dörpen. Für sein 25-jähriges Meisterjubiläum ist Heinrich Poll aus Dörpen von der Innung für Klempner-, Sanitär- und Heizungstechnik Aschendorf-Hümmling ausgezeichnet worden.

Obermeister Heinz Kauscher überreichte dem Silberjubilar eine entsprechende Urkunde.

Während der Jahreshauptversammlung im Saal Ellerbrock in Dörpen standen zudem die Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Dabei wurde Obermeister Kauscher aus Papenburg in seinem Amt bestätigt. Ihm zur Seite steht als Stellvertreter der Papenburger Michael Kuhr. Otto Feldmann aus Bockhorst zeigt sich in der Innung für Ausbildungsfragen verantwortlich. Verstärkt wird der Vorstand durch den Sögeler Karl Steinbild und Ernst Otto Cordes aus Steinbild. Alle Wahlen erfolgten einstimmig.

Weiterer Themenschwerpunkt der Versammlung waren Beratungen zur Gewinnung von Auszubildenden und Fachkräften. Hier will die Innung nach eigenen Angaben neue Wege bestreiten.