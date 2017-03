Sammeln, Klönen und Genießen Frühjahrsputz in Dissen mit gemütlichem Ausklang

Kleine und große, junge und jung gebliebene Helfer engagierten sich in Dissen für einen sauberen Start ins Frühjahr. Foto: Petra Ropers

Dissen. In entspannter Runde grillen, klönen, in der Frühlingssonne sitzen: Nein, es war nicht die Eröffnung der Grillsaison, die am Samstag am Rande des Schwarzen Platzes gefeiert wurde. Die lockere, gut gelaunte Runde vor dem Bauwagen genoss vielmehr den gemütlichen Abschluss einer gelungenen Müllsammelaktion.