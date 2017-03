Positives Fazit der Saison Dissen: „Singen im KuK“ lustvoll und mit Hingabe

Dissen. Zum Saisonabschluss der Reihe „Singen im KuK“ kamen noch einmal rund 40 Freunde des gepflegt-freien Gesangs ins Kulturhaus Am Krümpel. Die Vorsänger Wolfgang Ilgner und Eddie Parfitt zogen nach sechs Veranstaltungen ein positives Fazit und servierten am letzten Abend wieder ein tolles Potpourri aus Hits und Schlagern der vergangenen 50 Jahre.

„Heute geöffnet“, verkündete das Schild vor dem Haus des Vereins Kunst und Kultur südliches Osnabrücker Land (KuK Sol). Es war ein ganz normaler Abend in der Woche, ein wenig frisch, und vielen erschien ein Platz zu Hause auf dem Sofa attraktiver, als noch einmal den Fuß vor die Tür zu setzen. Aber etwa 40 Menschen in der Stadt hatten anders entschieden und den Weg zum Kuk-Domizil angetreten. Schnell füllte sich dort der zentrale Veranstaltungsraum und es herrschte allgemein ein großes Hallo.

Feste Fan-Gemeinde

„Singen im Kuk“-Initiator und Gitarrist Ilgner sowie der Musiker Eddie Parfitt zeigten zufriedene Gesichter. „So voll ist es eigentlich immer. Maximal sind es 50 Leute gewesen, die unserm Ruf gefolgt sind“, sagte Parfitt. Darüber seien sie sehr froh, fügte Ilgner an. Denn es habe sich mittlerweile eine feste Fan-Gemeinde etabliert, die keine dieser sechs unorthodoxen Gesangsstunden dieser Saison ausgelassen hat. „Die Begeisterung für diese Form der Abendunterhaltung ist ungebrochen“, so Ilgner.

Im Winter vor zwei Jahren war zum ersten Mal ein „Rottensingen“, wie es damals noch angekündigt wurde, vom KuK Sol angeboten worden. Der Titel wurde aber schnell geändert, er gefiel vielen nicht. Seitdem firmiert es unter „Singen im KuK“ und ist eine erfolgreiche Veranstaltung geworden. Es hat viele treue Mitwirkende gefunden, von denen einige auch auf Tournee mitgehen. „In dieser Saison sind wir zweimal außerhalb Dissens gewesen, in Glandorf und Bad Laer, und haben dort das Singen angeboten“, erklärt Ilgner.

Freie Fahrt für Sageslust

Danach nahmen er und Eddie Parfitt ihre Plätze ein und legten los. „Singen im Kuk“, das bedeutet im zwanglosen Miteinander seiner Sangeslust freie Fahrt zu lassen, weg vom Drill einer Chorprobe. Gesungen werden Schlager und Hits aus allen Epochen der modernen Musikgeschichte. Die Texte werden mittels eines Beamers an die Wand projiziert. Die Mischung macht´s. Wolfgang Ilgner gibt sich alle Mühe, zu jedem Abend eine abwechslungsreiche Liste zusammenzustellen. Lustvoll und mit Hingabe sangen die Teilnehmer dieses Mal Songs wie „The Locomotion“, „Love is all around“ und „Now or never“ sowie deutsche Schlager wie „Lady Sunshine und Mr. Moon“, „Marina“ und „Mit 66 Jahren“. Die Stimmung war nicht zu toppen.

Vorfreude auf Sommersaison

In den Pausen wurden Schnittchen angeboten, Wein und Alkoholfreies. „Man kann doch allein an den angeregten Plaudereien in der Pause sehen, dass es den Leuten bei uns gefällt“, sagte Klaus-Dieter Weitzel, der Vorsitzende des KuK. Eine Dame berichtete, bisher erst einen Singeabend verpasst zu haben. „Ich bin 75 Jahre alt. Ich freue mich schon Tage vorher, wieder hierher kommen zu können.“ Dann aber scharren Ilgner und Parfitt mit den Hufen. „Weiter geht´s“, ruft Eddie und lässt einen Bassakkord ertönen – im Nu haben alle wieder Platz genommen, und der nächste Schmachtfetzen wird angestimmt.

Ab dem 18. Mai beginnt wieder die Sommersaison im Garten des KuK-Hauses. Wie Weitzel verriet, wird es dann regensicher zugehen, denn der Verein hat ein Segel geordert, 226 Quadratmeter groß, das die Open-Air-Sets beschirmen soll. Am 25. April wird es montiert.