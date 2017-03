Zum Anfassen und Verweilen Offene Kirche St. Mauritius in Dissen

Offene Kirche St. Mauritius in Dissen MEC öffnen

Frauen und Männer aus dem Türöffnerkreis, hier vor dem Portal der St.-Mauritius-Kirche in Dissen, stimmten ihre Dienstpläne für ihren selbstlosen Einsatz als Türöffner ab. Foto: Rolf Habben

Dissen. Langer Samstag war gestern. Die evangelisch-lutherische St.-Mauritius-Kirche in Dissen öffnet von April bis September auch in diesem Jahr wieder ihre Türen für Besucher. Jeweils donnerstags, freitags und samstags haben Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr Gelegenheit die Kirche zu besuchen.