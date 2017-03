„Wirtschaftlichste Lösung“ Einigung über Zukunft der Bramscher Waldorf-Kita

Bramsche. Die Zustimmung der politischen Gremien vorausgesetzt, scheint die Zukunft des Waldorf-Kindergartens Auf dem Vogelbaum gesichert. Die Vereinbarung zwischen der Stadt und dem neuen, von den Erzieherinnen gegründeten Trägerverein ist unterschriftsreif.

Das Gebäude geht, wie Erster Stadtrat Ulrich Willems erläuterte, im Wege der Übertragung und nicht etwa des Kaufes an die Stadt über. Bestehende Belastungen verbleiben beim Sozialwerk Evinghausen, das den Kindergarten vor 20 Jahren gebaut und seither nach den Grundsätzen der Waldorf-Pädagogik betrieben hatte. In dieser Zeit hatte sich offenbar, wie in der Sitzung des Ortsrates Achmer bekannt wurde, ein erheblicher Sanierungsbedarf aufgestaut. Der leitende Baudirektor sprach seinerzeit von einer Gesamtsumme von mehr als 400 000 Euro, die sich das Sozialwerk, zu stemmen nicht in der Lage sah. Eine erste Teilsumme für die Sanierung in Höhe von 150 000 Euro ist inzwischen in den Haushalt eingestellt.

„Das ist noch die wirtschaftlichste Lösung“, unterstrich Willems. Der Stadt müsse daran gelegen sein, „ dass eine gut funktionierende Kita störungsfrei weiterarbeiten kann“. Der Übergang auf einen anderen Träger halte er weder für wünschenswert noch für praktikabel. Dennoch werde sich die Stadt absichern für den Fall, dass es in irgendeiner Form Probleme gebe. Bramsche brauche die Kita Auf dem Vogelbaum mit ihren 90 Plätzen