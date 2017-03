Erfolgreiche Veranstaltung Oldieparty in Schleptrup bringt Generationen zusammen

Schleptrup. Im Bramscher Ortsteil Schleptrup ist am Wochenende die Oldieparty 2017 gefeiert worden. Eingeladen hatte der Schützenverein.

Eine inzwischen mehr als zehnjährige Tradition wurde in der Reit- und Schützenhalle in Schleptrup erfolgreich fortgesetzt. Die Mitglieder des Schützenvereins hatten die Halle mit einem Dielenboden für die Oldieparty tanzbar gemacht. Die Band „The Beat“, schon seit etlichen Jahre auf dieser Bühne aktiv, war erneut Motor und Stimmungsgarant. Und schließlich nutzte ein vielköpfiges Publikum von jung bis schon etwas älter die Gelegenheit, zur Musik aus den 1950-er bis 1980er-Jahren den Discofox wieder aufzufrischen. Die Musikstücke von Sweet, den Stones, The Kinks, den Beatles, den Eagles oder die Hits von Creedence Clearwater Revival und Status Quo sind halt immerjunge Klassiker, die auch diesmal erneut den Veranstalter wie das Publikum in gute Laune versetzten und Spaß verbreiteten.

Mit ganzem Herzen

Jung und noch recht neu im Amt ist Sascha Brüggemann als erster Vorsitzender der Schleptruper Schützen. Bei seiner erstmaligen Verantwortung in dieser Funktion für die Oldieparty durfte er sich über eine „absolut megagute Stimmung und super Besucherzahlen“ freuen. Er und seine rund 40 Helfer vom Verein hatten wieder eine Party bei Weitem nicht nur für Schützen auf die Beine gestellt, bei der die „Musik wie immer rockig, hochmotivierend und mit ganzem Herzen von der Band gespielt“ rüberkam, so Brüggemanns Einschätzung. „Wir haben uns in den letzten Jahren mit der Party einen guten Ruf erworben, der über die Grenzen von Schleptrup hinausreicht“, hierauf führte Brüggemann den Veranstaltungserfolg zurück.

Von etwas außerhalb, sprich vom Riester Ortsteil Bieste kommend, stand Roman Kowalski mal kurz im Raucherzelt vor der Halle. Die Party sei „schön, die Musik cool und die Leute nett“, bestätigte der 46-Jährige den Veranstalter. Insbesondere gefiel ihm, „dass man hier auch Bekannte trifft, die man lange nicht gesehen hat, und der Stimmung einfach die Mischung des Publikums mit jungen wie älteren Besucher zugute kommt“.

„Mein Papa hat mich mit seinen alten Schallplatten angesteckt“, dies gehörte für Christine Krüger zu den Motiven, zum wiederholten Male bei der Oldieparty die Generation zu repräsentieren, die bei der Uraufführung der Hits von damals noch gar nicht das Licht der Welt erblickt hatte. Die Party sei „kultig und fröhlich“, fand die 26-Jährige, die mit der halben Familie nach Schleptrup gekommen war.

Natürlich sprach das Programm von The Beat auch die Generation an, die mit dieser Musik groß geworden ist. Heike Krämer-Lehwark gehört zu dieser Altersklasse. „Nach vier Tagen Theater“ – Heike Krämer-Lehwark spielt bei den Schmittenhöhern mit und hatte aktuell die Aufführungswoche zu absolvieren – „bin ich eigentlich platt und reif für das Sofa. Doch die Party ist super. Die Band spielt authentisch und erinnert mich an meine Jugend“, machte sie der Veranstaltung wohl eines der schönsten Komplimente, die es gibt.