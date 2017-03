Mit vielen fleißigen Helfern Müllsammel-Aktionen in vier Bramscher Ortsteilen

Bramsche. Am Samstagvormittag waren an den Straßenrändern von Achmer, Evinghausen und Kalkriese viele fleißige Menschen in neongrünen Westen zu sehen, die etwas taten, was eigentlich überflüssig sein müsste: Den Müll anderer Menschen einzusammeln. Die Awigo hatte wieder zu der Aktion „Ich mach mit, für ein sauberes Osnabrücker Land“ aufgerufen.

Bereits am Donnerstag bemühten sich die Kinder der Kindertagesstätte Auf dem Vogelbaum in Achmer mit ihren Erzieherinnen um Sauberkeit in ihrem Umfeld. Ein kompletter Anhänger wurde so gefüllt, inklusive einer Gartensitzgarnitur aus Holz, wie Dennis Kaden, Ortsbürgermeister von Achmer, berichtete.

Viel Wohlstandsmüll

Am Samstagvormittag waren es dann die Mitglieder aus dem Schützenverein, aus der Jägerschaft, der Kirchengemeide, dem Ortsrat, der Feuerwehr, der Arbeiterwohlfahrt und von der Grundschule, die mit vier Trecker- beziehungsweise Anhängergespannen das gesamte Territorium von Achmer bis auf die Siedlungsgebiete im Ortskern abfuhren und einsammelten, was über das Jahr hinweg in der Natur entsorgt worden war. „Extrem aufgefallen sind uns an den Einfallsstraßen die viele Zigarettenschachteln und Kaffeebecher, also vermeidbarer Wohlstandsmüll. Nicht selten haben wir zehn Zigarettenschachteln auf fünf Metern einsammeln müssen“, machte Kaden als Ergebnis der aktuellen Sammelaktion ein jetzt verstärkter auftretendes Phänomen aus.

„Ich freue mich riesig, dass so aktiv mitgesammelt wurde. Zwei Containermulden werden wahrscheinlich nicht reichen – und all das bei herrlichem Wetter, bei dem man auch gut im Garten hätte sein können: Eine Riesenleistung“, lobte der Ortsbürgermeister die Gemeinschaft der ehrenamtlichen Müllsammler aus Achmer. Sein Dank galt ebenfalls der Awigo für die Sicherheitswesten sowie der Firma Remondis, die die Aktion mit Grillwürstchen unterstützte.

Gemeinschaftsleistung in Evinghausen

Ebenfalls eine große Menge Kaffeebecher, dazu aber auch Trinkflaschen von Radfahrern, alte Reifen, zwei Motorradspiegel und Plastikteile wanderten in Evinghausen in die Müllsäcke der dortigen Sammler, die ab 10 Uhr morgens dafür sorgten, dass es im ganzen Ortsteil und in einigen Waldgrundstücken wieder sauber ist. „Alle waren ganz motiviert, diszipliniert und bemüht, auch wirklich jeden Kaffeebecher aus dem Graben zu ziehen. Es war ein wunderschöner Morgen in Gemeinschaft“, freute sich Ortsvorsteherin Monika Bruning über diese Gemeinschaftsleistung in Evinghausen, bei der in einer Alterspanne von neun Monaten bis hinauf ins einundachtzigste Lebensjahr wirklich jede Generation vertreten war.

Engagierte Grundschülerinnen

Auch in Kalkriese wurde am Samstagvormittag auf dem Gelände der Varus-Arena emsig Abfall eingesammelt. Bereits um neun Uhr startete die Aktion, ergänzt durch das Anbringen weiterer Wildreflektoren durch die Jäger sowie dem Aufstellen eines neuen Zaunes. Zoe und Ina, beide acht Jahre alt, gehörten hier mit zu den Müllentsorgern und fanden die Aktion „gut, weil das Wetter schön war und wir mit anderen Leuten die Varus-Arena wieder sauber gemacht haben. Gefunden haben wir Autofelgen, einen kaputten Fußball, Kaffeebecher, Zigarettenschachteln, Flaschen und Dachpfannen“, berichteten die beiden Grundschülerinnen. Doch sie fanden auch mahnende und absolut berechtigte Worte. „Wir finden es doof ,dass die Erwachsenen ihre Abfälle einfach so wegwerfen.“

20 Helfer in Pente

Fleißig waren auch rund 20 Helfer in Pente: Die bereitgestellte Abfallmulde reichte gerade noch aus, um den eingesammelten Müll aufzunehmen. Die Penter Jägerschaft spendierte im Anschluss an die Aufräum-Aktion einen Imbiss.