Veranstaltung schnell ausgebucht Lesenacht in der Bramscher Stadtbücherei

Bramsche. Zu einer Lesenacht in der Bramscher Stadtbücherei waren Kinder ab acht Jahren eingeladen.

Luftmatratzen, Cola und Chips zwischen den Regalen in der gerade frisch renovierten Bücherei. Das ist mutig von Büchereileiter Günter Nannen. Im Rahmen des Literaturprojektes „Nimm‘ dir ein Buch“ hatte er gemeinsam mit Marianne Pinke-Zimmermann von Universum e.V. am Freitagabend zu einer ganzen „Lesenacht“ für Kinder ab acht Jahren geladen.

„Bevor überhaupt alle Flyer bei den Kindern und deren Eltern gelandet waren, war die Veranstaltung bereits ausgebucht“, berichtet Nannen. „Leider haben einige Schulen die Info erst zu spät an die Kinder weitergegeben“. Aber es gab sowieso nur Platz für 25 Kinder. Acht weitere standen auf der Warteliste. Zu Beginn der Lesenacht las die aus Münster angereiste Kinder- und Jugendbuchautorin Alexandra Fischer-Hunold aus ihrem Dreiteiler „Messerlillis wilde Töchter“ vor, die Nannen und sein Team als Neuanschaffung in den Regalen stehen hat. In der Geschichte geht es um Pine, Elli und Wanda, Töchter der Piratenmutter Messerlilli, die zu ihrem zehnten Geburtstag ihr eigenes Schiff bekommen und dadurch endlich richtige Piratenabenteuer erleben können. Obwohl die drei Protagonistinnen Mädchen sind, fanden Luis, Henry und Anthony die Lesung „cool“ und gar nicht langweilig. Gespannt sind sie aber auch auf das neueste Werk von Fischer-Hunold „Lord Gordon – Ein Mops in königlicher Mission“, von dem die Autorin erzählte.

Kinder hatten viele Fragen

Die folgende Fragestunde sprühte nur so von Interesse der gemischten Mädchen- und Jungenrunde und war von enormer Konzentration gekennzeichnet. „Wie lange brauchst Du für eine Geschichte? Warum sind so viele Klebezettelchen in den Seiten und verkaufen Sie die Bücher auch? Wer macht die Zeichnungen und wie heißt Dein nächstes Buch? Viele Fragen auf die gut verständlichen Antworten der Autorin, die als Jurorin des deutschen Vorlesepreises tätig ist, folgten. Nach der Lesung konnten die Kinder sich ein Autogramm geben lassen, dann folgte ein Quiz zur Geschichte. Zwischendurch gab es immer wieder Zeit zum Rennen und Toben in den Räumen der Bücherei.

Kein elitärer Ort

„Wir wollen zeigen, dass unsere Bücherei kein elitärer, braver Ort ist. Hier darf auch gelacht, gespielt und getobt werden“, betont Nannen, der selbst Kinder im entsprechenden Alter hat. „Um 23.30 Uhr machen wir dann das Licht aus. Die Kinder dürfen aber gerne noch mit den mitgebrachten Taschenlampen weiter in unseren Büchern stöbern“, so der Büchereileiter. „Wenn von den 25 Kindern heute Abend nur zwei bis drei einen Zugang zum Lesen finden, ist das für uns schon ein toller Erfolg“, erklärte Pinke-Zimmermann vom Universum-Verein die Motivation für die Lesenacht.

Die Nacht wird kurz, wussten die beiden Organisatoren und Betreuer bereits durch die Erfahrung der letzten Jahre. Die Kinder empfänden es als besonders erstrebenswert, gar nicht oder nur ganz kurz zu schlafen. Nannen schmunzelnd dazu: „Ich freue mich schon, wen ich morgen früh um 7 Uhr die müden Kinder wecken darf und die dann meine Müdigkeit von heute Nacht vielleicht etwas nachvollziehen können.“