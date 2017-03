Theatergruppe stellt sich vor Erstes offenes Kulturcafé im Bramscher Bahnhof

Bramsche. Am Donnerstag, 30. März 2017, findet von 14 bis 16 Uhr im Bramscher Bahnhof der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück erstmals ein Offenes Kulturcafé statt. Der Eintritt ist frei.

Bei Kaffee und Kuchen in der Wandelhalle des Bahnhofs können Bürgerinnen und Bürger, Kollegen,. Eltern, Freunde und Bekannte der Mitarbeiter zwanglos ins Gespräch kommen und sich über alles rund um das Thema „Kultur“ austauschen. Das offene Kulturcafé wird regelmäßig einmal pro Quartal stattfinden. Jeder Termin wird dabei von einer anderen Kulturinstitution aus Bramsche und dem Umland gestaltet.

Beim ersten Termin wird sich die Theaterpädagogische Werkstatt aus Osnabrück vorstellen, die mit der HpH-Gruppe „Die Glücksritter“ derzeit ein Stück entwickelt.

Seit 2015 hat die HpH mit den „Glücksrittern“ eine feste Theatergruppe. An zwei Tagen in der Woche unterstützen Mitarbeiter der Theaterpädagogischen Werkstatt zwölf spielbegeisterte Akteure. Mit „einfach wichtig“ startet eine neue Produktion. „Die Glücksritter werden beim Kulturcafé erste Ergebnisse aus dieser Produktion vorstellen. Premiere ist am 13. Mai 2017 um 16 Uhr im Bahnhof. Eine weitre Aufführung ist für den 14. Mai ebenfalls 16 Uhr geplant. Es folgen vier Schulvorstellungen am 15. und 16. Mai.

Zum Thema: „Was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Mein Handy? Mein Schraubendreher? Meine Kuscheldecke? Das Lächeln meiner Mutter? Oder der Weltfrieden und ein freundlicher Umgang miteinander? „Die Glücksritter“ haben sich diese Fragen gestellt und sind dabei den kleinen und großen Dingen mit Bedeutung begegnet. Um ihre Gefühle auszudrücken, haben sich die Akteure auf eine Forschungsreise durch die Sinne begeben. Herausgekommen sind anrührende Szenen, komische Momente, skurrile Darstellungen – ein richtiges Stück Theater“. Das schreiben die Theatermacher. Theaterleute.

Während des Kulturcafés werden mitwirkende Akteure aus dem Proben-Alltag berichten.

Alle Interessierten sind herzlich willkommen!

Weitere Informationen unter: Anette Röhr, Kunstwerkstatt Bramscher Bahnhof, Telefon: 05461 7085920, mail: roehr@hph-bsb.de