Versorgt auch öffentliche Gebäude Biogasanlage in Ueffeln steht zum Verkauf

Ueffeln. Die Biogasanlage in Ueffeln, durch die öffentliche Gebäude in der Umgebung mit Energie versorgt werden, steht zum Verkauf.

Sie versorgt das Freibad, die Kirche, die Turnhalle, die Grundschule – die Biogasanlage in Ueffeln am Ortsausgang Richtung Merzen. Nun soll sie verkauft werden, ein Makler betreut mögliche Interessenten.

Nach Informationen des Ueffelner Landwirts Christian Kolfen-Bohnenkamp ist die Nachfrage groß: „Soweit ich weiß, haben sich sogar Interessenten aus dem Ruhrgebiet und dem Raum Cloppenburg gemeldet“. Doch ein Investor von außerhalb wäre in Ueffeln nicht so gerne gesehen. Das wird bei einem Gespräch deutlich, zu dem Pastor Michael Grimmsmann mit Ueffelns Ortsbürgermeister Wilhelm Clausing, Hans Hundeling, Balkums Ortsvorsteher Gert Borcherding sowie den Landwirten Hermann Berling, Karl-Heinz Dobratz und Christian Kolfen-Bohnenkamp eingeladen hat. Da durch die Anlieferung von Biomasse von außerhalb weitere Belastungen für die Umwelt und den Ort entstehen würden, wäre es nach Ansicht von Kolfen-Bohnenkamp „sinnvoll, die Anlage von hiesigen Landwirten weiter zu betreiben“. Dies könne auch mit einem Team geschehen, in das der bisherige Eigentümer eingebunden würde.

Noch elf Jahre Förderung

Dass die Biogasanlage einen Käufer finden wird, davon ist Gert Borcherding überzeugt. „Die ist 2008 in Betrieb gegangen. Die Förderung läuft über insgesamt 20 Jahre, also jetzt noch elf“. Außerdem sei es „sehr attraktiv, dass durch das Freibad in den Sommermonaten sehr viel Energie abgenommen wird“, so Borcherding. Aus diesem Grund bleiben auch die Stadtwerke als Betreiber des Bades laut dem Technischen Leiter Frank Schulte „ganz gelassen“, was den geplanten Verkauf der Biogasanlage angeht. „Wir gehen fest davon aus, dass wir auch in Zukunft das Wasser konstant auf 25 Grad halten können“, sagt Schulte.