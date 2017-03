Ferienpass-Kurse gestrichen Bramscher Angler verärgert über Osnabrücker Absage

Bramsche. Die Absage einer Ferienspaßveranstaltung mit Anglern in Osnabrück hat auch Bramscher Angler verärgert: Hans Macke aus Hesepe hat deshalb dem Osnabrücker Oberbürgermeister Griesert geschrieben.

Den Vorsitzenden der Niedersächsisch-Westfälischen Anglervereinigung (NWA) ärgert vor allem die Begründung der Absage aus „pädagogischen und ethischen Gründen“. Die Angler würden den Kindern „Respekt vor der Kreatur Fisch“ beibringen. Sie lernten, dass „Fischstäbchen nicht als Fischstäbchen zur Welt kommen“ und dass man Fische nur zum Verzehr und nicht zum Vergnügen töten dürfe. „Sie lernen, dass man Fische nur mit nassen Händen anfassen darf und dass man den Haken auf keinen Fall herausreißt, sondern mit dem Hakenlöser aus dem Knorpel entfernt“, zählt Macke auf. Die Zeiten, in denen beim Wettangeln Fische ohne vernünftigen Grund getötet wurden, seien ohnehin schon lange vorbei.

In Bramsche bieten NWA-Angler nur Umweltprogramme am Gewässer an, zum Beispiel in Kooperation mit der Bühner-Bach-Schule Achmer. Angeln sei in diesem Alter noch gar kein Thema. Überhaupt mache Umweltschutz inzwischen rund ein Drittel der Aktivitäten im Angelverein aus, meinte Macke. „Wenn man da sagt, das ist pädagogisch und ethisch nicht zu verantworten, da kann ich nicht mit leben“, betont der Vorsitzende von Deutschlands zweitgrößtem Angelverein mit 8600 Mitgliedern. Er ist enttäuscht, dass sich Griesert auf seine Mail bisher „noch nicht geräuspert“ hat.

Auslöser der Osnabrücker Bedenken sind offenbar Anzeigen der Tierrechtsorganisation Peta, die Macke für „militant“ hält. Über das Thema wurde vor kurzem auch auf der Jahreshauptversammlung der NWA in Engter gesprochen. . Mit Kopfschütteln reagierten die Teilnehmer der Versammlung, als der Präsident des Anglerverbandes Niedersachsen, Werner Klasing dort berichtete, dass die Tierrechtsorganisation zunehmend die Kooperationen der Angelvereine mit den allgemeinbildenden Schulen kritisiert. Die Angelvereine versuchten, den Schülern im Rahmen des Sachkundeunterrichts oder als Ferienaktionen die Natur in und am Gewässer zu vermitteln. Natürlich dürfe auch mal die Angel unter Aufsicht ins Wasser gehalten werden, dabei werde der schonende Umgang mit dem Lebewesen ebenfalls vermittelt. Und schon rufe das Peta wegen vermuteter Tierquälerei auf den Plan.

Auf der Jahreshauptversammlung ist Macke auch als NWA-Vorsitzender im Amt bestätigt worden, ebenso Harry Ferch als Referent für Umwelt und Gewässerhege. In seinem Jahresbericht hatte Macke darauf hingewiesen, dass die NWA in den letzten beiden Jahren zwei Seen, einer davon in Bramsche-Malgarten, käuflich erworben habe. Dazu kämen zwei neu angepachtete Gewässer in Sögeln und in der Gemeinde Merzen-Engelern.

Rechnungsführer Horst Flotho erklärte, dass die NWA seit 1998 keine Veränderung in der Beitragshöhe vornehmen musste und dieses auch für 2017 gelte. So eine stabile Beitragssituation suche ihresgleichen.

Applaus gab es letztlich auch für die Mitglieder, die dem Verein Jahrzehnte lang ihre Treue halten. So konnten 13 Angler für eine 50-jährige Vereinsmitgliedschaft und 52 Angler für ihre 40-jährige Zugehörigkeit geehrt werden.