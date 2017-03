„Ein Abend im Buchladen“ Bramscher Buchladen gibt stilvoll Literaturtipps

Anja Schmudde und Peter Mailänder hatten für den „Abend im Buchlanden am Münsterplatz“ wieder ein vielfältige Auswahl an Büchern getroffen. Foto: Holger Schulze

Bramsche. In Fortsetzung der Reihe „Nimm dir ein Buch“ hatte Anne Mailänder am Donnerstag zu einer Literaturpräsentation in den Buchladen am Münsterplatz eingeladen. Die aktuelle Frühjahresliteratur stand bei diesem „Abend im Buchladen“ im Fokus des Interesses.