Vorschläge noch bis 1. April Bramsche sucht wieder Sportler des Jahres

Bramsche. Noch bis zum 1. April werden Vorschläge für die Wahl der Sportler des Jahres in Bramsche entgegengenommen. Alle Bramscher Sportvereine sind aufgefordert, aus ihrer Sicht geeignete Bewerber vorzuschlagen.

Bisher sei die Resonanz noch nicht so groß, erklärte auf der Mitgliederversammlung des Stadtsportverbandes in Engter Judith Wagner von der Stadt Bramsche. Sie sammelt die Vorschläge, die per Mail an judith.wagner@stadt-bramsche.de eingereicht werden können. Auch wenn die Auszeichnung sportliche Leistungen anerkennen soll, sind nach den neuen Regeln nationale oder gar internationale Titel nicht mehr Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung. Die von der Jury benannten Kandidaten werden danach von den Bramscher Nachrichten vorgestellt und werden von den Lesern gewählt. Im letzten Jahr wurden insgesamt über 4000 Stimmen abgegeben.

Im letzten Jahr war die Sportlerehrung erstmals in neuer Form durchgeführt worden. Eine gelungene Premiere, wie die Vertreter der Sportvereine befanden: „Die Leute haben sich damit identifiziert und über die vorgestellten Kandidaten diskutiert“, meinte der neu gewählte Vorsitzende des Stadtverbandes, Christian Kuhlmann. Er boebachtete eine „hohe Identifikation der Bramscher Bevölkerung“ mit dieser neuen Auszeichnung.

Die Verleihung der Bramscher Rose selbst beim TuS Engter sei - nicht zuletzt dank der Moderation von Peter Rohde - „eine wunderbare Veranstaltung “ gewesen, ergänzte Jürgen Kühlers. Im Vergleich zu den eher faden Verleihungen der Rose in den Jahren davor sei ihm das „wie Feuer und Wasser“ vorgekommen, meinte der Vorsitzende des SV Hesepe/Sögeln. „Das wird ganz anders wahrgenommen“, ist er überzeugt. In diesem Jahr ist der SV Hesepe/Sögeln am 12. August Gastgeber der Ehrung der Sportler des Jahres.

Kritisch äußerte sich Dieter Kemp als Vorsitzender des TuS Bramsche lediglich zur Frage, welche sportliche Leistung für die Wahl ausreichend sei. Die Runde war sich einig, dass diese Frage die Jury bei der Bewertung der Vorschläge beantworten müsse. Stehen die Kandidaten dann erst einmal zur Wahl, zählen allein die für sie abgegebenen Stimmen. Der Jury gehören der Vorsitzende und ein weiterer Vertreter des Sportverbandes, ein vom Bürgermeister benanntes Mitglied der Verwaltung sowie der Vorsitzende des Ausschusses für Sport und Soziales und sein Stellvertreter an.