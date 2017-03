Möglicher Flächenkauf sorgt für Unruhe Was hat Netzbetreiber Amprion in Ueffeln vor?

Ueffeln. Der Stromnetzbetreiber Amprion interessiert sich für den Ankauf einer landwirtschaftlichen Fläche in Ueffeln. Im Dorf sorgt das für erhebliche Unruhe: Will das Unternehmen sein geplantes Umspannwerk nun im Kirchspiel bauen statt im Merzener Hackemoor?

Schon in der Ortsrats-Sitzung am vergangenen Montag berichtete Landwirt Christian Kolfen-Bohnenkamp, eine 17 Hektar große Fläche am Ortsausgang von Ueffeln in Richtung Merzen stünde zum Verkauf. In der Einwohnerfragestunde wollte er wissen, warum dort gegenwärtig Bodenuntersuchungen bis in eine Tiefe von zwei Metern vorgenommen werden und ein Standsicherheitsgutachten erstellt werde – soweit er gehört habe, im Auftrag des Stromnetzbetreibers Amprion. Baudirektor Hartmut Greife gab zur Antwort, dass das Unternehmen nach seiner Kenntnis seine Planungen für den Bau eines Umspannwerks in Hackemoor als Knotenpunkt nicht geändert habe. Die Anlage ist nötig, um eine noch zu bauende 380-Kilovolt-Höchstspannungsleitung von Conneforde aus mit zwei weiteren schon bestehenden 220-kV-Leitungen im Raum Merzen zu verbinden.

Amprion bestätigt Interesse

Amprion selbst bestätigt auf Anfrage unserer Redaktion sein Interesse an der landwirtschaftlichen Fläche in Ueffeln. Aber, so betont Arndt Feldmann aus der Unternehmenskommunikation: „Es gibt zur Zeit keine Planungen zum Bau einer Umspannanlage auf dem Grundstück in Ueffeln“. Amprion habe vielmehr „immer gesagt, dass wir im Planungsgebiet Grundstücke erwerben werden“, als Tauschflächen, Flächen für Ausgleichsmaßnahmen „sowie auch zur Errichtung einer Umspannanlage“. Man habe, so Feldmann weiter, bei den Runden Tischen mit Vertretern der betroffenen Kommunen, dem Landkreis und Bürgerinitiativen mitgeteilt, dass der Bereich Hackemoor „ unsere Kriterien zur Errichtung einer Umspannanlage am besten trifft, aber wir sind hier in der Prüfung der Umsetzbarkeit und können daher noch keine finalen Aussagen treffen“.

Dass es zumindest keine konkrete Planung für eine Ansiedlung des Umspannwerks gibt, beruhigte auch eine Runde, die sich in dieser Woche im Ueffelner Gemeindehaus traf und unsere Redaktion eingeladen hatte: Zu einer Art „Krisengespräch“ kamen hier Ortsbürgermeister Wilhelm Clausing, Pastor Michael Grimmsmann, Hans Hundeling als Vertreter des genannten Runden Tisches, Balkums Ortsvorsteher Gert Borcherding sowie die Landwirte Hermann Berling, Karl-Heinz Dobratz und Christian Kolfen-Bohnenkamp zusammen. Zufrieden war man mit den Erklärungen von Amprion aber dennoch nicht: „Eine definitive Aussage ist das nicht, ob es nicht doch noch Ueffeln treffen könnte“, meinte Clausing. Und Borcherding machte darauf aufmerksam, dass Hackemoor und die zum Verkauf stehende Fläche in Ueffeln „ziemlich nahe beieinander liegen“. Die Bohrungen, die an der Fläche seit rund einer Woche laufen, hätten zu großer Verunsicherung geführt. Arndt Feldmann von Amprion führt dazu aus, dass es sich um Untersuchungen handele, „um den Boden auf Vorbelastungen zu beproben“. Ein Standfestigkeitsgutachten, so wie in Ueffeln vermutet worden war, sei nicht in Auftrag gegeben worden.

Mulmiges Gefühl

Trotz aller Erläuterungen bleibt bei den Ueffelnern ein mehr als mulmiges Gefühl: „Wir haben überhaupt keinen Einfluss darauf, was passieren wird“, sagt Gert Borcherding. Es sei „ein großes Problem, dass für die Umspannanlage kein Raumordnungsverfahren mit Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt wird“. Es reiche ein Bauantrag nach Bundes-Immisionsschutzgesetz. Dieses Antragsverfahren habe aber noch gar nicht begonnen. „Und so lange bleibt für uns alles im Vagen“, so Pastor Grimmsmann.

Selbst wenn die in Frage stehende Fläche in Ueffeln nicht an Amprion verkauft werde, sehen die Ueffelner Veränderungen auf ihren Ort zukommen. 15 Interessenten gibt es insgesamt, sagt der beauftragte Makler Alfred Pieper auf Anfrage. Befürchtet wird ein Verkauf an die Agrar-Industrie und „ein Verlust für die bäuerliche, familiengeführte Landwirtschaft, die unseren Ort prägt“, so Grimmsmann. Hermann Berling ergänzt, Landwirte aus der Umgebung hätten bis zehn Euro pro Quadratmeter geboten und keine Chance gehabt. Gert Borcherding kann sich vorstellen, dass bis zu 15 Euro pro Quadratmeter Land gefordert würden. „Das ist mehr als bei Bauerwartungsland“, macht er deutlich. Makler Pieper dementiert diese Größenordnung allerdings.

Wie geht es nun weiter? Anfang April ist Arndt Feldmann von Amprion zu einem Gespräch im Bramscher Rathaus verabredet, am 5. April folgt ein Gespräch in Ueffeln. „Gravierend Neues wird es nicht zu verkünden geben. Es geht dann nur darum, im Gespräch zu bleiben und sich über den Stand der Dinge auszutauschen“, stellt Feldmann klar. „Wir haben schließlich nichts zu verbergen“. Die Ueffelner aber bleiben skeptisch.