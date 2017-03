Mitgliederzahl konstant SC Epe/Malgarten in drei Jahren schuldenfrei

Epe/Malgarten. Über eine stabile Mitgliederzahl und fast abgetragene Schulden für den Dorftreff freuten sich die Mitglieder des SC Epe/Malgarten auf der Jahreshauptversammlung.

Der 1. Vorsitzende, Wilfried Bauer, verabschiedete zunächst den 2. Vorsitzenden, Franz Grüter, nach insgesamt 18 Jahren Vorstandsarbeit aus seinem Amt. Grüter tritt aus beruflichen Gründen zurück und überlässt seinen Platz einem jüngeren Nachfolger. Seine Aufgabe als Sprecher bei der Sportwerbewoche, versprach Grüter jedoch fortzuführen. Diese findet in diesem Jahr vom 24. bis 28. Juli statt.

Für den ausscheidenden 2. Vorsitzenden wählten die Mitglieder einstimmig Holger Tschöke als Nachfolger. Arndt Tschöke wurde als Kassenwart im Amt bestätigt, ebenso wie Sven Walessa als Schriftführer und Thomas Weinrich als Sportwart.

Für 45 Jahre Schiedsrichter-Arbeit bedankte sich der Verein bei Josef Goda und Otto Golchert. „Wir haben wohl so 5000 bis 7000 Spiele gepfiffen“, erzählten die beiden in der Versammlung. Ortsbürgermeister Volker Stuckenberg erweiterte den Dank an den Vorstand und lobte vor allem die vielen freiwilligen Helfer, ohne die vieles nicht möglich wäre.

Auszeichnung

Für seine besondere Ehrenamtsarbeit ist im letzten Jahr Thomas Weinrich von Innenminister Boris Pistorius mit der Ehrenamtsmedaille ausgezeichnet worden. Daran erinnerte der Vorsitzende ebenfalls in seinem Bericht.

Goswin Kotte und Sascha Ter Maten präsentierten stolz die Stadtpokale.

Sportliche Erfolge hat der SCE ebenfalls aufzuweisen: Die Fußballer Sascha Ter Maten (1. Herren) und Goswin Kotte (Alte Herren) präsentierten der Versammlung die stattlichen Pokale, die ihre beiden Teams als Sieger bei der Stadtmeisterschaft 2016 gewonnen hatten.

Aus den weiteren Jahresberichten ging hervor, dass die Mitgliederzahlen beim SCE in den letzten Jahren stabil geblieben sind. Sie liegen bei rund 600 Mitgliedern. Kassenwart Arndt Tschöke berichtete, dass der Bau des Dorftreffs inzwischen fast bezahlt sei. Der Plan sei, die Schulden hierfür in drei Jahren komplett abgetragen zu haben.