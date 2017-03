„Eine richtige Boutique“ Bramscher Diakonieshop an den Brückenort umgezogen

Bramsche. Der Bramscher Diakonieshop ist umgezogen - vom Haus der Kirche an der Kirchhofstraße in ein Ladenlokal am Brückenort 8. „Eine Verbesserung um 100 Prozent“, freuen sich die ehrenamtliche Shopleiterin Nadine Böckenholt und ihre Vertreterin Lea Stahlberg.

Bislang boten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie im großen Erdgeschossraum des Hauses der Kirche gebrauchte Kleidung, Schuhe, Taschen, Bücher aber auch Haushaltsgegenstände gegen „kleines Geld“ an. Wegen mangelnder Lagerkapazitäten war der Raum immer sehr voll, die Umkleide diente gleichzeitig als Ablage, alles in allem ähnelte der Raum eher einer Kleiderkammer als einem modischen Second-Hand-Laden. Das ist am neuen Standort ganz anders. „Manche Kunden sagen :Jetzt habt ihr ja eine richtige Boutique“, berichtet Lea Stahlberg.

Zum ersten Mal Schaufenster

Aber diese optische Verbesserung war gar nicht der eigentliche Grund für den Umzug. Vielmehr wurde ein ebenerdiger, barrierefreier Beratungsraum für die Diakonie gebraucht. Bislang fanden Besprechungen im zweiten Stock des Hauses der Kirche statt. Aber in dem historischen Gebäude gibt es keinen Fahrstuhl. Ältere oder behinderte Menschen konnten den Raum nicht erreichen. „Superintendent Hans Hentschel hat uns angesprochen, ob wir uns einen Umzug vorstellen könnten“, berichtet Sozialarbeiterin Katharina Bartz von der Diakonie. Dann ging alles ganz schnell. Innerhalb von zwei Wochen stand der Termin mit den Vermietern. Ende Februar war der Vertrag für das ehemalige Bekleidungsgeschäft unterschrieben, wieder zwei Wochen später begann der Umzug. „Wir haben alles übernommen“, sagt Bartz. Endlich gab es Stangen und Regale für Bekleidung, Taschen und Schuhe. Und Schaufenster, die dekoriert werden müssen „Die hatten wir ja vorher gar nicht“.

Nadine Böckenholt und ihr Team machten während der Umzugszeit so manche Überstunde. „Wenn ich nicht in meinem Job arbeite, bin ich eigentlich immer hier“, erzählt Böckenholt. Auch die junge Mutter Lea Stahlberg geht in den Shop, sobald ihre Tochter im Kindergarten ist. Beide sind als Ein-Euro-Jobber im Diakonieladen angefangen und als Ehrenamtliche „hängen geblieben“. Böckenholt ist schon vor sechs Jahren im Diakonieshop angefangen, damals noch an der Münsterstraße. Zwei Umzüge hat sie bereits mitgemacht, aber „das hier ist unser Schmuckstück. Es ist einfach toll hier“.

„Ein Stück Wertschätzung für dei Mitarbeiter“

Am Brückenort gegenüber vom Schuhhaus Deichmann hat der Diakonieshop neue Räume bezogen.

„Es ist auch ein Stück Wertschätzung für unsere Mitarbeiter, dass ein Diakonieshop so aussehen kann“, freut sich Bartz über den gut ausgestatteten Laden mit Umkleidekabine, Lager- und Personalraum. Sieben Frauen und Männer umfasst das Team mittlerweile, fünf davon engagieren sich ehrenamtlich, zwei weitere sind im Rahmen einer Arbeitsgelegenheit tätig. „Wir haben eigentlich alle gängigen Marken dabei“, erzählt Böckenholt. Aber das sei nicht so wichtig, „Hauptsache, die Sachen, die uns gespendet werden, sind gut in Schuss. Dann werden sie zu günstigen Preisen verkauft, zum Beispiel das dunkelbraune Abendkleid für 10 Euro statt der ursprünglichen 150 Euro. Kostenlos ist hier nichts, denn „was nichts kostet, ist nichts wert“, so Katharina Bartz.

Frühjahrs- und Sommermode gesucht

Nach wie vor ist dem Diakonie-Team jede Spende willkommen, zur Zeit natürlich besonders Frühjahrs- und Sommerware. Haushaltswaren werden nicht mehr angenommen. Spender müssen sich allerdings umgewöhnen. Die Waren können in Zukunft nicht mehr am Haus der Kirche abgegeben werden, sondern in der Zeit von 8 bis 10 Uhr direkt beim Laden am Brückenort. Später dürfen Fahrzeuge nicht mehr in die Fußgängerzone. Spenden können darüber hinaus über die Telefonnummer 05461/995855 angemeldet werden. „Spender können dann den Deichmann-Parkplatz anfahren. Wir helfen dann beim Ausladen“,l sagt Bartz. Der Laden selbst ist am Montag von 9 bis 13 Uhr, am Dienstag und Mittwoch von 9 bis 15.30 Uhr, am Donnerstag von 9 bis 13 Uhr und am Freitag von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Einkaufen kann hier übrigens jeder.