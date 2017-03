TuS zu Gast in Hoykenkamp Bramscher Handballer haben sich einiges vorgenommen

Bramsche. Am Sonntag, 26. März, um 16 Uhr geht es für die Landesliga-Handballer des TuS Bramsche auswärts gegen die TS Hoykenkamp. Die Hasestädter haben mit dem Gastgeber dabei noch eine Rechnung offen.

„Der Druck liegt bei Hoykenkamp. Ein Punktverlust gegen uns und ihre Aufstiegsambitionen sind passé“, ordnet TuS-Trainer Gábor Fehér die Ausgangslage vor dem Spiel ein. Genau diesen Umstand möchten der gebürtige Ungar und seine Mannschaft ausnutzen.

Sollte dies gelingen, wäre das für Fehér die Wiedergutmachung der Hinspielbegegnung mit der Turnerschaft. Nach einem 27:28 am neunten Spieltag hatte Hoykenkamp die zwei Punkte aus Bramsche mitgenommen. „Wir hatten so gut gekämpft, dass das Endergebnis eigentlich nicht wirklich verdient war. Deshalb wollen wir uns die Punkte jetzt zurückholen“, kündigt der Bramscher Übungsleiter an.

Angesprochen auf die strategische Ausrichtung gegen den Tabellenzweiten meint er: „Wir müssen nur ganz ruhig und konzentriert in die Partie gehen, einfache Mittel einsetzen und dafür sorgen, dass ihre Rückraumspieler nicht zum Abschluss kommen. Der Druck, den sie haben, wird uns dann in die Karten spielen.“

Für die Umsetzung dieses Plans stehen Fehér aller Voraussicht nach alle Mann zur Verfügung. Jan Börger ist ebenso wieder dabei wie die A-Jugendlichen, die am Sonntagmittag ihr einziges Wochenendspiel bestreiten und daher auch für die Herren zum Einsatz kommen könnten.

Aktuell weisen die Hasestädter eine Punktebilanz von 19:21 auf. Sollte der angestrebte Sieg gegen die Turnerschaft gelingen, würde man diese ausgleichen und so die bestehende Mittelposition in der Landesliga zwischen den ersten Fünf und der unteren Tabellenhälfte festigen.