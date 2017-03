TuS gastiert beim VfL Hameln Bramscher Basketballer wollen vierten Sieg in Folge

Bramsche. Das vorletzte Auswärtsspiel der Saison führt die Regionalliga-Basketballer der Swap Red Devils Bramsche am Samstag, 25. März, zum VfL Hameln. Beim bereits abgestiegenen Tabellenletzten möchten die Hasestädter ab 19 Uhr ihren 14. Erfolg dieser Spielzeit einfahren.

Hinter den einst heimstarken „Rattenfängern“ liegt eine mehr als nur enttäuschende Saison. Die Gastgeber konnten bislang nur ein Spiel gewinnen und die Sporthalle Einsiedlerbach ist nicht die gewohnte Festung der Vorjahre. Für den VfL geht es im Grunde nur noch darum, die Saison in einem würdigen Rahmen über die Bühne zu kriegen und einen Neuanfang zu starten.

Durch das Karriereende von Timo Thomas hat Hameln vor der Saison seinen besten Spieler verloren. Eine Hypothek, die das Team von Trainer Nico Lassel nicht abschütteln konnte. Beim VfL wird man weiterhin die Nachwuchsarbeit in den Vordergrund rücken und sich in der Oberliga neu sortieren.

Ganz anders sieht es bei den Red Devils aus. Nach drei überzeugenden Siegen in Folge schnuppern die Hasestädter wieder am Führungstrio. Sollte Bramsche auch die verbleibenden drei Partien gewinnen, und Quakenbrück, Neustadt und Wolfenbüttel straucheln, ist für das Team von Headcoach Dennis Wesselkamp mehr drin als der momentane vierte Tabellenplatz.

Neustadt (gegen die Baskets Akademie Oldenburg), Quakenbrück (beim Bürgerfelder TB) und Wolfenbüttel (gegen Weende-Göttingen) gehen in dieser Woche als hohe Favoriten in ihre Spiele gehen. Ähnliche Vorzeichen also wie bei den „Roten Teufel“.

Die Schlüsselspiele um die Meisterschaft warten dann in der kommenden Woche. Während Bramsche den Spitzenreiter aus Neustadt empfängt, trifft Quakenbrück im nicht zu unterschätzenden Derby auf den Osnabrücker TB. Und auch die Wolfenbütteler Heimaufgabe gegen den ASC Göttingen ist wahrlich keine einfache.

Bei Bramsche befinden sich Max Grevemeyer und Jan Philipp Seitz nach ihren Verletzungen im Aufbautraining. Ein Einsatz der beiden Guards sei an diesem Spieltag laut Red-Devils-Coach Dennis Wesselkamp aber sehr unwahrscheinlich. Darüber hinaus fehlt den Hasestädtern weiterhin Daniel Meyer. Der Rest des Teams sei einsatzfähig, so Wesselkamp.

„Da unserer unsere Gastgeber vom VfL nach dem letzten Spieltag bereits rechnerisch abgestiegen sind, und sie ihren Neuanfang in der Oberliga planen können, gilt es für unsere Mannschaft trotzdem, die Konzentration und den nötigen Respekt, wie auch schon in den zurückliegenden Partien, aufrecht zu erhalten“, gibt TuS-Trainer Dennis Wesselkamp seinem Team vor dem Auswärtsspiel mit auf den Weg.