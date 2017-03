Niederländische Streitkräfte Kampfhubschrauber nach Notlandung in Achmer wieder gestartet

Kampfhubschrauber nach Notlandung in Achmer wieder gestartet MEC öffnen

Am Freitagvormittag konnte der Kampfhubschrauber, der am Donnerstag in Achmer notgelandet war, wieder starten. Foto: Björn Dieckmann

Achmer. Ein Kampfhubschrauber der niederländischen Streitkräfte ist am Freitagmorgen von einem Feld in Bramsche-Achmer wieder gestartet. Der Apache musste dort am Donnerstag notlanden, nachdem es einen Systemausfall gegeben hatte.