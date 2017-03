Glaube, Hoffnung, Nächstenliebe Diakoniewoche im Kirchenkreis Bramsche im September

Bramsche. Die Woche der Diakonie steht vom 3. bis 10 September 2017 unter dem Motto „Glaube, Hoffnung, Nächstenliebe“. Zu einer ersten Vorbereitungsveranstaltung trafen sich am Mittwoch, 22. März 2017 Vertreter von Gemeinden und Organisationen des Kirchenkreises im Bramscher Haus der Kirche.

Das Motto dieses Jahres lehnt sich, wie Diakoniepastorin Anke Kusche aus Fürstenau erläuterte, an einen Spruch aus dem ersten Korintherbrief an, der „immer noch als Trauspruch sehr beliebt ist“: „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, LIebe, aber die Liebe ist die Größte unter ihnen“, heißt es da. Das Motto der diesjährigen Woche der Diakonie gehe aber noch einen Schritt weiter. Das Wort „Nächstenliebe“ fordere dazu auf, „nicht nur den Menschen zu lieben, den wir ohnehin schätzen“. Es beeinhalte vielmehr, auf jeden Menschen zuzugehen und jedem zu helfen, der Unterstützung brauche, „ganz gleich, ob er uns sympathisch ist oder nicht“, so die Pastorin. Wegen dieses „Grundmotivs der diakonischen Arbeit“ sei das aktuelle Thema „ein sehr schönes Motto“. Optisch umgesetzt wird das Motto durch die Symbole Kreuz (Glaube), Anker (Hoffnung) und Herz (Nächstenliebe).

Erste Termine festgelegt

In einer anschließenden Gesprächsrunde wurden erste Anregungen für die Woche der Diakonie gesammelt und erste Termine festgelegt. Dazu gehören unter anderem. Festgelegt sind zum Beispiel schon der Eröffnungsgottesdienst in Bersenbrück mit Gemeindefest am 3. September und der Abschlussgottesdienst am 10. September in Barkhausen-Rabber. Das St. Sylvesterstift mit Sozialstation in Quakenbrück plant ein Mehr-Generationen-Konzert ebenfalls am Sonntag, 3. September. Am Mittwoch, 6. September, soll eine Fahrt zur Großveranstaltung „Diakonie im Kurpark“ in Bad Rothenfelde angeboten werden. Im Pastor-Arning-Haus in Fürstenau soll es am 7. September wieder den traditionellen Restaurantabend für die Bewohner geben, dieses Mal vielleicht mit Speisen, wie sie zur Zeit Luthers üblich waren. Die Bohmter St. Thomas-Gemeinde und der dortige Diakonieshop planen für den Samstag, 9. September einen großen Flohmarkt mit „Rundum-Verpflegung“. Und nicht zuletzt soll im Zuge der Woche der Diakonie am Freitag, 8. September der neue Standort des Bramscher Diakonieshops offiziell eingeweiht werden. Die Ideen sollen in den kommenden Wochen konkretisiert und zusätzliche entwickelt werden.