Besuch in Bildungseinrichtung Sozialministerin bei der „Brücke“ in Bramsche

Bramsche. Die Niedersächsische Sozialministerin Cornelia Rundt hat am Donnerstag die Berufsbildungseinrichtung „Die Brücke“ in Hesepe besucht. Nach einem Rundgang zeigte sie sich beeindruckt von dem vielfältigen Angebot und von dem großen persönlichen Engagement der Verantwortlichen der Bildungsstätte.

„Schön, Sie mal wieder hier begrüßen zu dürfen“, meinte „Brücke“-Geschäftsführer Michael Kaufmann, der den Gast schon aus dessen früherer Tätigkeit beim Paritätischen Wohlfahrtsverband kennt. Entsprechend sachkundig waren die kurzen Zwischenfragen, die Rundt bei den verschiedenen Besuchsstationen im Möbellager, der Kleiderkammer und der Jugendwerkstatt stellte.

In der anschließenden Gesprächsrunde schnitt Kaufmanns Geschäftsführerkollege Volker Hohmann ein Problem an, dass der „Brücke“ aktuell zu schaffen macht: Nicht alle Teilnehmer der verschiedenen Programme zum Thema Schulverweigerer würden als Teilnehmer der Jugendwerkstatt anerkannt und damit gefördert. Rundt meinte, es handle sich um ein „regional beschränktes Strukturproblem“, das durch die gute und vorausschauende Arbeit im Landkreis verursacht worden sei. „So absurd das klingt“, fügte die Ministerin hinzu, die wenig Hoffnung auf Besserung machte.

Ein erfreulicheres Thema schnitt der SPD-Landtagskandidat Guido Pott an, der die gute Zusammenarbeit von Brücke und Stadt Bramsche mit dem Trockenmauerbau an. Für die Stadt erläuterte Wolfgang Tangemann, dass es im Zusammenspiel mit der „Brücke“ inzwischen gelungen sei, sechs Dauerarbeitsplätze zu schaffen, um Trockenmauern als Kompensation für Maßnahmen mit „negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild“ zu schaffen. „Das sieht extrem hübsch aus“, kommentierte die Ministerin die dazu ausgestellten Bilder.

Michael Kaufmann schilderte schließlich das Engagement der Brücke in der Landesaufnahmebehörde in Hesepe, beginnend im Sommer 2015, als dort bis zu 5000 Flüchtlingen untergebracht wurden. Die Bramscher hätten sich „irre solidarisch“ gezeigt, bei verschiedenen Initiativen habe er allerdings eine „interessante Zeit im Umgang mit den Behörden“ gehabt, umschrieb Kaufmann bürokratische Hürden für die Helfer. Da „war staatliche Organisation wirklich überfordert“, gab Cornelia Rundt zu. Heute allerdings habe das Land seine Aufgaben erledigt, während das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Anerkennungsverfahren noch nicht hinreichend beschleunigt habe.

Das Thema Flüchtlinge spielte nicht nur beim Besuch der Kleiderkammer für die Landesaufnahme Hesepe eine Rolle, die ebenfalls bei der „Brücke“ angesiedelt ist. An der anschließenden Gesprächsrunde nahmen auch drei Geschwister im Alter zwischen 20 und 24 Jahren teil, die vor dem IS aus dem Nordirak geflohen sind. Sie alle gaben an, dass ihnen von der Bücke vermittelte Praktika sehr geholfen hätten, Deutsch zu lernen. Ein Praktikum sei auf alle Fälle schon vor dem Deutschkurs sinnvoll, meinten sie. Sozialministerin Rundt gab ihnen den Rat, das gewünschte Studium nicht auf die lange Bank zu schieben: „Wir möchten, dass Sie Bildung haben, wir brauchen Sie“.