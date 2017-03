Systemausfall Niederländischer Kampfhubschrauber in Achmer notgelandet

bjd/yjs Bramsche. Ein Apache-Kampfhubschrauber der Niederländer ist am Donnerstagmittag im Bramscher Ortsteil Achmer nach einem Systemausfall auf einem Feld notgelandet.

Gegen 12 Uhr waren drei Apache der Niederländer von einer Schießübung auf dem Heimflug, als bei einem die Systeme ausfielen, bestätigte die Polizei in Osnabrück auf Anfrage unserer Redaktion. Der Pilot landete den Boeing-Hubschrauber auf einem Feld an der Neuenkirchener Straße. Verletzt wurde niemand, der Apache nicht – bis auf den Systemausfall – beschädigt.

Techniker aus Celle wurden angefordert, um sich um den 30 Millionen Euro teuren Hubschrauber zu kümmern. Bis zum späten Nachmittag waren die Experten allerdings noch nicht eingetroffen.

Militärischer Sicherheitsbereich

Nachdem zunächst Polizei vor Ort war, wurden die Beamten durch Feldjäger der Bundeswehr abgelöst. Rund um den auf dem Feld stehenden Hubschrauber wurde ein militärischer Sicherheitsbereich eingerichtet. Das Betreten dieses Areals ist strengstens verboten, auf einem Schild wird vor Schusswaffengebrauch gewarnt.

Die Notlandung des Kampfhubschraubers hatte Anwohnern in der Umgebung einen gehörigen Schrecken beschert: „Das Ding war ganz schön am Wackeln in der Luft und kam immer tiefer. Ich dachte, der stürzt gleich in unser Haus“, erzählte ein Mann aus der Nachbarschaft. Später wurde das Feld an der Neuenkirchener Straße allerdings zum Anziehungspunkt: Immer wieder standen Personengruppen um die Absperrung herum.

Vermutet wurde in Achmer auch, das Landen des Hubschraubers habe etwas zu tun mit der Suche nach einem 49-jährigen Strafgefangenen, der aus dem Maßregelvollzug im Osnabrücker Ameos-Klinikum ausgebrochen ist und von der Polizei gesucht wird. Doch das erwies sich als falsch.

Weiterlesen: Polizei Osnabrück fahndet nach entflohenem Gefangenen