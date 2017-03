BN-Interview mit Sven Bensmann „Bramsche eskaliert nicht gleich bei jedem Gag“

Bramsche. Sven Bensmann ist Stand-Up-Comedian, Moderator und Musiker. In Bramsche kennt man ihn von der „Kleinen Comedy Nacht“ und als Sänger von Hi! Spencer. Im Interview erzählt Bensmann von seinen Anfängen als Comedian und der bevorstehenden Hi!-Spencer-Tour.

Herr Bensmann, wann haben Sie gemerkt, dass die Bühne genau Ihr Ding ist?

Ich kann mich erinnern, dass ich schon sehr früh gemerkt habe, dass ich gerne dafür verantwortlich bin, wenn Leute eine gute Zeit oder einen guten Moment haben. Musik und Comedy sind Unterhaltungsgenres, bei denen man Leuten ein positives Gefühl mitgeben kann. Mit 13 Jahren habe ich damals angefangen in der Big Band des Gymnasiums Oesede zu singen. Meist waren das Joe-Cocker-Stücke, die mir der damalige Leiter, Herr Handschick, zugeteilt hat. Mit 14 habe ich dann auf dem 80. Geburtstag meiner Oma 20 Minuten lang das Horst-Schlämmer-Double gegeben und die Gäste, die mich größtenteils nur als kleinen, dicken Jungen kannten, haben sich bepisst vor Lachen. Meine Zeit als Schlämmer-Double ist mehr oder weniger meine dunkle Vergangenheit. Ich habe aber tatsächlich etwa sieben Jahre lang jedes Schützenfest und jede Goldene Hochzeit des Landkreises grunzend und Doornkaat trinkend bespielt. Eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Aber irgendwie ist es auch sehr gut, dass ich das nicht mehr mache.

Sitzen Sie auch schon mal an einem Comedy-Text, der sich im Lauf der Zeit in einen Hi!-Spencer-Song verwandelt?

Eher umgekehrt. Als Horst-Schlämmer-Verschnitt habe ich zu Anfang größtenteils Hape-Kerkelings-Gags nachgesprochen und den Rest improvisiert. Irgendwann wurde das Ganze aber eigenständiger. Ich habe meine eigenen Witze unter dem Schnurbart-Schutz der Anonymität vorgetragen und mit der Gitarre am Schluss ein wenig Musik gemacht. Als wir dann 2012 mit Hi! Spencer angefangen haben und ich sehr intensiv ernstzunehmende Texte geschrieben habe, ist mir aufgefallen, dass ich auch immer wieder witzigen, aber für die Band unbrauchbaren Mist zu Papier bringe. Anfangs habe ich das ignoriert, aber dann habe ich auch diese Ideen ausgearbeitet. So sind die ersten witzigen Lieder entstanden, die ich in meine Comedy-Nummern verpackt habe und an den „Quatsch Comedy Club“ geschickt habe. Der Ursprung von beidem ist oft identisch, was daraus aber entsteht, versuche ich strikt und offensichtlich zu trennen.

Mit der aktuellen EP „In den Wolken“ ist Hi! Spencer gerade auf kleiner Klubtour. Wie kann man sich das vorstellen, alle rein in den Kleinbus und ab geht die romantische Rock’n’Roll-Sause?

Genau so kann man sich das tatsächlich vorstellen. So eine Tour zu fahren ist bei uns wie eine sehr schöne Klassenfahrt. Sowieso haben wir in unserer Band eine spürbare Dynamik und Spielfreude, weil wir eben vor allen Dingen eines sind: richtig gute Freunde. Das hört sich schon fast kitschig an, aber irgendwie passt es einfach perfekt. Und genau das macht so eine Tour, während der man wenig schläft und viel schwitzt, einfach zu einer wunderbaren Sause mit den besten Freunden.

„In den Wolken“ gibt es nicht nur als Download, sondern auch auf CD und Vinyl. Wie kam es dazu, als kleine Band nicht nur auf den digitalen Absatzweg zu setzen?

Ehrlich gesagt war das für uns dieses Mal kein Thema, eine zusammenhängende Platte nur digital zu veröffentlichen. Auch wenn es nur fünf Songs sind, die Dramaturgie der Platte und das Gesamtprodukt wird erst zu 100 Prozent deutlich, wenn man sich auch das Cover anschaut und zwischen den Zeilen wiederkehrende Themen und Figuren sucht – und im Optimalfall auch findet. Wir spielen recht viele Konzerte und es ist einfach immer schöner, wenn man den Leuten, die uns gerne hören, auch etwas Handfestes mit auf den Weg geben kann. Dann gibt man vorher halt mal den einen oder anderen Taler mehr aus, kann dann aber auch was Richtiges vorzeigen.

Bei der „Kleinen Comedy Nacht“ in der Alten Webschule sind Sie als Moderator an Bord. Wie fällt Ihr Fazit nach zwei Veranstaltungen aus, nehmen die Bramscher das Angebot an?

Das Publikum in der Alten Webschule in Bramsche ist das mit Abstand beste, das ich je erleben durfte. Ehrlich. Ich sage das nicht in jedem Interview. Nein, ich tausche mindestens immer den Namen der Location und den des Ortes aus (lacht). Aber im Ernst: Die beiden Shows, die ich dort moderieren durfte, waren sehr schön. Bramsche eskaliert zwar nicht gleich bei jedem Gag, aber sie zeigen uns Comedians auf der Bühne viel Respekt und sind unfassbar aufmerksam. Wir alle sind ja keine abgenudelten Profis. Junge Comedy lebt davon, ehrlich zu sein. Im Gegenteil zu dem, was man manchmal von übergroßen privaten Fernsehsendern vorgelegt bekommt. Wenn ein Witz nicht zieht, ist das so, dann kann man das nicht rausschneiden, dann muss eine Show das aushalten. Und wenn man ein offenes, zugewandtes Publikum, wie in Bramsche hat, kann man aus genau solchen Situationen oft die schönsten spontanen Momente zaubern. Vor allem für mich als Moderator ist es wichtig, eher ein witziges Gespräch mit den Zuschauern zu führen. Und ich glaube, dass Bramsche und ich die letzten beiden Male immer ein sehr gutes, witziges Gespräch miteinander hatten.

Als alter „Hallo Spencer“-Fan muss ich am Ende noch die Frage nach dem Bandnamen stellen. Hat der wirklich was mit der Kinderserie zu tun oder ist das nur Zufall?

Also das wurden wir wirklich noch nie gefragt! (lacht) Tatsächlich hat der Bandname mit der Kinderserie zu tun. Im Frühjahr 2012 hatten wir uns schnell entschieden, nach der Schulzeit und einer sehr coolen Zeit als Abi-Band weiter zusammen eigene Musik zu machen. Es gab schon erste Auftritte, aber noch keinen Bandnamen. Die Veranstalter wollten aber wissen, was sie auf ihre Plakate drucken sollen. Da haben wir uns mit einer Kiste Bandbrause in einem Zimmer eingeschlossen und sind nach ein paar Stunden darauf gekommen, dass wir als Kinder alle die Sendung „Hallo Spencer“ cool fanden. So kamen wir auf Hi! Spencer. Dass unsere Songtexte dabei später sogar tatsächlich mal in eine Richtung gehen würden, in der wir unsere Erfahrungen mit dem Älterwerden thematisieren, und das eigentlich ganz gut dazu passt, dass wir uns den Namen einer Kinderserie auf die Fahnen schreiben, war damals noch nicht klar.

Und wer ist Ihr Lieblingsbewohner des Spencer-Runddorfs?

Puh, hier bin ich tatsächlich etwas überfragt. In erster Linie hat mir der Stil der Serie zugesagt. Spencer war so eine Art Late-Night-Talker für Kinder, mit klassischer Studioband und Einspielern aus dem Runddorf. Das fasst eigentlich ziemlich gut zusammen, was mir an Unterhaltung so gut gefällt: Sie kann einfach alles. Wenn man „Hallo Spencer“ als Kind geschaut hat, dann hat man viel gelacht, es gab Musik von den Quietschbeus und hier und da mal einen gesunden Schuss Moral. Genau diese Vielseitigkeit macht gute Unterhaltung für mich aus. Mit meiner Comedy möchte ich die Leute gerne charmant zum Lachen bringen. Mit Hi! Spencer ist es uns wichtig, musikalisch unser eigenes Ding zu machen, und den Hörern textlich einen Anstoß zu geben, den sie entweder verstehen oder der sie zum Weiterdenken anregt.