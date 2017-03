Kirchspiel-Entdeckertour Schlösser im Kirchspiel Engter zu besichtigen

Engter. Eine weitere Kirchspiel-Entdeckertour veranstaltet die Kirchspielstiftung Engter am Samstag, 25. März 2017, ab 14.30 Uhr. Thema des Rundgangs: „Schlösser im Kirchspiel Engter“.

Nachdem beim ersten Mal die alte Schule und Kirche mitsamt dem Kirchturm besucht wurden, ging es im zweiten Termin aus dem Dorf Engter hinaus nach Schleptrup. Dort erfuhren die Tour-Teilnehmer vieles über die Mühle am Mühlenteich, wo früher das Korn zu Mehl gemahlen wurde, sowie über die heute noch funktionsfähige Sägemühle auf dem Hof Sommer.

Am Samstag nun empfangen die Gästeführerin Renate Finke und der Schlossherr Hasso von Bar die Teilnehmer am neuen Schloss in Kalkriese. Welche Kirchengemeinde hat schon ein Schloss in ihrem Einzugsgebiet? Im Kirchspiel Engter, genauer in der Gemeinde Kalkriese, gibt es gleich zwei davon: ein altes Schloss oder Rittergut und das neue Schloss. Die enge Verbindung der Familie von Bar zur St. Johanniskirche in Engter wurde bereits im Rahmen der ersten Entdeckertour deutlich. Nun werden die Besucher sicherlich sehr viel Wissenswertes zu den beiden Schlössern erfahren.

Altes neu entdecken

„Die Idee der Entdeckertouren ist, die vielen schönen alten Dinge wieder neu zu entdecken, die es bei uns schon ganz lange gibt, die aber in Vergessenheit geraten, wenn man nicht weiter von ihnen erzählt“, formuliert Florian Lammers, Vorsitzender des Kuratoriums der Kirchspielstiftung Engter, ein Anliegen dieser Rundgänge durch das Kirchspiel.

Doch nicht nur hierzu möchte die Kirchspielstiftung mit dieser Veranstaltung einladen. Ganz am Rande und ohne dass es bei den Veranstaltungen eine Rolle spielen würde, geht es auch darum, auf diese Weise ein bisschen Eigenwerbung für die Stiftung zu machen.

In jedem Fall jedoch ist auch die dritte Kirchspielentdeckertour wieder umsonst, draußen „und mit Sonnenschein“, wie Renate Finke im Vorblick auf den Samstagnachmittag noch anmerkt. Treffpunkt ist am Samstag, 25. März 2017, der Wanderparkplatz an der Bundesstraße 218 in Höhe des neuen Schlosses Barenaue. Die Anreise der Teilnehmer per Fahrrad ist dabei sehr willkommen.