Sophie Krause in Kpalimé Bramscherin fühlt sich in Togo schon heimisch

Bramsche. Die Bramscherin Sophie Krause absolviert zurzeit ein freiwilliges soziales Jahr in Kpalimé , Togo. Von dort hat sie unserer Redaktion einen Bericht über ihre Eindrücke und Erfahrungen geschickt.

„5.30, der Tag beginnt mit dem allmorgendlichen Krähen des Hahnes, dem Fegen des Hofes und der Eimerdusche mit frischem Brunnenwasser. In Kpalimé lebe ich zusammen mit zwei Mit-Freiwilligen in einer Art privatem Waisenhaus, dem Envol, mit meiner Gastmutter, ihrer Mutter und sieben Gastbrüdern zusammen, die zwischen 5 und 19 Jahre alt sind.

Um halb Acht beginnt für meine Mit-Freiwillige und mich der Arbeitstag, der um 12 Uhr endet. Beim Betreten des Grundstücks vom „Envol“ kommen uns schon manche Kinder entgegengerannt und werfen sich in unsere Arme, um herumgewirbelt und umarmt zu werden.

Da viele Kinder zu Hause Ewe sprechen und teilweise noch zu jung sind, um Französisch zu lernen, habe ich früh gelernt, mich auf anderen Wegen mit ihnen zu verständigen. Selbst wenn die Arbeit im „Envol“ häufig etwas anstrengend sein kann, gibt es oft Tage, an denen ich viel mit den Kindern lache und merke, wie erfüllend die Arbeit mit den Kindern ist.

Alltagssprache Ewe

Meine beiden älteren Gastbrüder haben schon früh angefangen, meiner Mit-Freiwilligen und mir die hier gesprochene Sprache Ewe beizubringen, da zwar die meisten Togolesen Französisch sprechen können, im Alltag aber Ewe sprechen. Auch in der Stadt oder auf dem Markt werde ich zwar meistens auf Französisch angesprochen, aber ich werde trotzdem häufig auf Ewe begrüßt, und die Leute freuen sich immer, wenn ich auf Ewe antworten oder ein Gespräch mit ihnen führen kann.

Auf dem Markt in Kpalimé.

Bei dem Mittag- und dem Abendessen essen wir Freiwilligen getrennt von den Anderen Gerichte, die nur für uns vorbereitet werden, während unsere Gastbrüder meistens Pate (fester Maisbrei) essen.

Mit dem Moto-Taxi überall hin

Als Fortbewegungsmittel haben sich manche Freiwillige für etwa 35000 Franc (umgerechnet ungefähr 55 Euro) ein Fahrrad gekauft, während die anderen, wie fast alle Togolesen auch, Moto-Taxis nehmen. In Kpalimé fahren tagsüber überall kleinere oder größere Motorräder herum, auf die man sich hinten draufsetzt und die einen dann bringen, wo wohin man möchte. Den Preis verhandelt man, bevor man losfährt, was einfacher wird, sobald man die Preise für manche Strecken abschätzen kann.

Obwohl sich in Kpalimé vergleichsweise mehr Freiwillige aufhalten als in anderen Städten Togos, fällt man als Weißer immer auf. „Weißer“ heißt auf Ewe übersetzt „Yovo“ und dies wird einem auf der Straße häufig hinterhergerufen, was jedoch meistens nicht böse gemeint ist.

Da ich mich hier in Kpalimé mittlerweile eingewöhnt habe und die Togolesen, ihre Art zu leben und ihre Werte kennengelernt habe, habe ich in den letzten sechs Monaten hier in Togo ein Zuhause gefunden und fühle mich hier nun genauso heimisch wie in Deutschland.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich sehr glücklich bin, nun vorübergehend in Togo zu leben und dass ich sehr viele Leute sehr ins Herz geschlossen habe, sodass ich auf jeden Fall eines Tages nach Togo zurückkommen werde.“