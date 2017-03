SPD/FDP-Mehrheit im Fachausschuss Industriegebiet in Schleptrup soll weiter wachsen

Bramsche. Der Fachausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat einer Flächennutzungsplanänderung und einem sogenannten Aufstellungsbeschluss für eine kurzfristige Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes in Schleptrup mehrheitlich zugestimmt. Damit ist die entsprechende Bauleitplanung im Bramscher Rat in Gang gesetzt worden. Sie dürfte rund ein Jahr dauern.

Die Vertreter von SPD und FDP votierten vor rund 70 Zuhörern – überwiegend Bürger aus Schleptrup – geschlossen für das Vorhaben. Die Vertreter der Grünen und der Links-Partei dagegen. Die CDU-Fraktion enthielt sich.

Baudirektor Greife: „Sachlich an diesem Thema arbeiten“

Der städtische Baudirektor Hartmut Greife hatte zu Beginn der Beratungen im Fachausschuss darauf hingewiesen, dass mit der Diskussion um weitere Flächen für Unternehmen in Bramsche „grundsätzliche Fragen der Stadtentwicklung berührt werden“. Im Mittelpunkt stehe die Frage, „wollen wir gewerbliche Entwicklung?“ Es gelte jedoch „zu versuchen, sachlich an diesem Thema zu arbeiten“.

Alle bisher verfügbaren Flächen im Stadtgebiet sind vergeben

Die anwesenden Bürger hatten da schon lange deutlich gemacht, dass sie keinerlei Sympathien für eine Industriegebietserweiterung in Schleptrup an der B 218 hegen. Sie warfen Verwaltung und Kommunalpolitik vielmehr Wortbruch vor. Denn diese hätten bei den Planungen für den Sektor Schleptrup I (vor allem Ansiedlung Amazonenwerke) noch erklärt, an eine Erweiterung des Gebietes sei nicht gedacht. „Wie soll man der Politik noch glauben, wenn Aussagen nicht einmal zwei Jahre gelten“, fragte einer der Bürger unter dem Beifall seiner Mitstreiter in den Saal.

Mehrere der Fachausschussmitglieder, aber auch Bürgermeister Heiner Pahlmann für die Verwaltung hielten dagegen, es sei damals nicht absehbar gewesen, dass sämtliche verfügbaren Gewerbeflächen (Engter, Hesepe, Schleptrup) bereits zu Beginn des Jahres 2017 komplett vergriffen sein würden. „So ein Tempo haben wir nicht erwartet“, sagte beispielsweise Pahlmann. FDP-Ratsherr Jürgen Kiesekamp fügte hinzu, er wisse „sehr genau, was vor zwei, drei Jahren in Schleptrup gesagt“ worden sei. Doch der gesamte Rat sei „von der jüngsten Entwicklung überrollt“ worden. Nun gelte es, die neue Situation anzunehmen.

Hervorragend für Industrie- und Gewerbeansiedlungen geeignet und gelegen

Der Liberale und die Sprecher der SPD stellten im weiteren Debattenverlauf heraus, dass die vorgeschlagenen Erweiterungsflächen in Schleptrup (Bereich „Eicker Esch“, Varusstraße/B 218) nach ihrer Ansicht in der Nähe zur Autobahn 1 hervorragend für Industrie- und Gewerbeansiedlungen geeignet und gelegen seien. Diese Chance auf rund zwölf Hektar Nettofläche gelte es zu nutzen. „Und ich muss als Ratsherr bei meiner Entscheidung zur Standortwahl danach gucken, was für die gesamte Stadt das Beste ist“, begründete beispielsweise Volker Schulze sein Ja.

Bernhard Rohe (Die Linke) begründete seine Ablehnung unterdessen mit dem Nein, das er schon bei der Gebietsausweisung von Schleptrup I für seine Fraktion formuliert habe. Er wolle hier konsequent bleiben – und würde dagegen schnelle Gewerbeflächenerweiterungen in Hesepe-Nord (an der B 68) favorisieren. Nein sagte auch Grünen-Ratsfrau Barbara Pöppe. „Gewerbegebiete bringen vieles ein, aber sie ziehen auch vieles nach sich“, sagte sie, „wollen wir das? Wo soll das hingehen?“ Außerdem sei es wichtig, sich „an zuvor gegebene Versprechen zu halten“.

Union: „Für uns steht das noch nocht abschließend fest“

Die CDU mit Andreas Quebbemann wollte sich unterdessen noch nicht festlegen, ob sie am Ende für eine Erweiterung in Schleptrup sei. „Für uns steht das noch nocht abschließend fest“, sagte der Christdemokrat. Priorität für die Union habe das ebenfalls angedachte Gebiet in Hesepe (5,4 Hektar Fläche). Bei der Abstimmung über den Aufstellungsbeschluss am „Eicker Esch“ enthielt sich die CDU. Quebbemann versprach jedoch, die Opposition werde das Verfahren „konstruktiv begleiten“.

Ob das auch für die Bürger aus Schleptrup gilt, bleibt abzuwarten. Von Seiten der Ratspolitiker wurde ihnen jedoch die Mitarbeit bei der Gebietsplanung in einem Arbeitskreis angeboten. So wie bereits bei den ersten Gewerbeflächen vor ihrer Haustür.