Tiergesundheitszentrum Grußendorf Tierklinik in Bramsche letzte Hoffnung für kranken Hund

Bramsche. Fridolin wollte nicht mehr aufstehen. Der Kromfohrländer-Rüde lag nur noch da und schaute teilnahmslos vor sich hin – ein Hirntumor. Die Möglichkeiten der herkömmlichen Tiermedizin waren erschöpft. Letzte Hoffnung für Fridolin: das Tiergesundheitszentrum Grußendorf in Bramsche.

Bei den Strahlenspezialisten des Tiergesundheitszentrums erhielt der schwerkranke Hund eine Therapie in einem Linearbeschleuniger. „Das Gerät arbeitet mit sehr harter, energiereicher Strahlung“, erklärt Tierarzt Carsten Grußendorf. Gemeinsam mit seiner Frau Esther, die ebenfalls Tierärztin ist, leitet er die Tierklinik. Das Tiergesundheitszentrum ist eine von ganz wenigen veterinärmedizinischen Einrichtungen in Deutschland, die ein derart anspruchsvolles und teures Gerät ihr Eigen nennt. Nicht ohne Stolz erklärt Grußendorf: „In der Tumortherapie sind wir besonders gut.“

Technologie als Alleinstellungsmerkmal

Das hat sich herumgesprochen, allein im Jahr 2016 wurden an der Tierklinik 2400 Bestrahlungen vorgenommen. Carsten Grußendorf und seine Frau lassen sich die gute Ausstattung ihrer Klinik viel Geld kosten. In den vergangenen zehn Jahren investierten sie gut vier Millionen Euro. Neben dem Linearbeschleuniger wurde unter anderem eine neue Anlage für die Magnetresonanztomografie (MRT) angeschafft, ein neuer Computertomograf (CT) sowie neue Narkose- und Ultraschallgeräte. „Außerdem haben wir unser altes Fachwerkhaus komplett saniert und dort unsere Poliklinik eingerichtet“, sagt Grußendorf. Die meisten mittelgroßen Tier-Kliniken können sich eine vergleichbare technische Ausrüstung nicht leisten.

Umsatz auf vier Millionen Euro verdoppelt

Die Tierklinik bei Osnabrück beschäftigt 65 Mitarbeiter, davon sind 15 Tierärzte und 47 Tiermedizinische Fachangestellte. Im Team der Tierärzte gibt es Spezialisten für einzelne Fachgebiete wie Chirurgie, Orthopädie, Kardiologie oder Zahnheilkunde. Weitere drei Angestellte kümmern sich ausschließlich um die Pflege und Reinigung der insgesamt 1700 Quadratmeter großen Räume der Klinik. Die Fläche wird aktuell um 200 Quadratmeter erweitert, hier will Grußendorf einen eigenen Diagnostiktrakt einrichten.

Die jährlichen Umsatzerlöse des Unternehmens haben sich in den letzten zehn Jahren auf vier Millionen Euro verdoppelt. Täglich behandeln Carsten Grußendorf und seine Kollegen rund 100 tierische Patienten. Im Jahr 2016 wurden laut dem Klinikchef insgesamt 2800 Operationen durchgeführt. Die Kundendatenbank der Tierklinik umfasst über 6000 Adressen, ihr Einzugsbereich reicht weit über Bramsche und das Osnabrücker Land hinaus. „Wir haben Kunden aus Hamburg, Köln, Braunschweig oder Holland“, so Grußendorf: „Es ist sogar schon einmal jemand aus Norwegen angereist.“

Veterinärpraxis in dritter Generation

Die Familie Grußendorf ist mit ihrer tierärztlichen Praxis mittlerweile in dritter Generation und seit 85 Jahren in Bramsche aktiv. Bürgermeister Heiner Pahlmann bezeichnet das Unternehmen als „Aushängeschild für unsere Stadt im tiermedizinischen Bereich“.

Auch für die anderen Tierärzte vor Ort sei die Klinik ein Gewinn, so Pahlmann. Die Tierklinik arbeitet mit Universitäten im In- und Ausland zusammen. Tierärzte des Unternehmens sind als Referenten unterwegs. n Kooperation mit der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG) bietet Grußendorf eigene Fortbildungsveranstaltungen für tierärztliche Kollegen an.

Für das Haustier ist vielen nichts zu teuer

„Wir wollen für jedes Tier das beste erreichen“, erklärt er: „Das ist nicht immer das, was der Kunde will.“ Für den Veterinär steht die Verbesserung der Lebensqualität des Tieres im Vordergrund, nicht die Verlängerung seiner Lebenszeit um jeden Preis.

Wenn geklärt ist, dass eine medizinische Maßnahme sinnvoll erscheint, muss im nächsten Schritt die Finanzierung besprochen werden. „Wir versuchen im Gespräch mit den Kunden herauszuarbeiten, was er leisten kann“, berichtet der Tierarzt: „Manche Menschen muss man davor bewahren, dass sie sich zu hohe Kosten aufbürden. Da reden wir dann oft mit Engelszungen.“

Krebs durch Strahlentherapie besiegt

Auf der anderen Seite sei der Dreh- und Angelpunkt die Frage: Was ist es mir wert? Die Kritik, es werde viel zu viel Geld für die Behandlung von Tieren ausgegeben, lässt Grußendorf nicht gelten. „Vergleichen Sie das doch einmal damit, was viele Leute sich ihr Auto kosten lassen“, sagt er.

Für Fridolin hat sich der Aufwand gelohnt. Der Kromfohrländer hat den Krebs durch die Strahlentherapie bei Grußendorf überwunden. Sein Hundeleben – und das seiner Besitzer mit ihm – wurde um immerhin vier muntere Jahre verlängert.

Weitere Berichte aus der regionalen Wirtschaft lesen Sie hier: noz.de/regionale-wirtschaft