Aus der Kunsttherapie Patienten stellen im Bramscher Krankenhaus aus

Bramsche. Unter dem Thema „Psyche - Kunst - Balance“ stellen Patientinnen und Patienten der Bramscher Niels-Stensen-Kliniken vom 29. März bis zum 4. Juni 2017 im Krankenhaus Bilder aus, die im Rahmen der Kumnsttherapie entstanden sind. Ausstellungseröffnung ist am Mittwoch, 29. März um 18 Uhr. Einige Ehemalige werden anwesend sein, um über ihre Werke zu sprechen.

Im Sommer 2016 sei während der Kunsttherapie in der Abteilung für Psychiatrie und Psychosomatik das Gespräch auf die Bilder gekommen, die vom Kunstverein Bramsche im Krankenhaus-Foyer ausgestellt wurden, erzählt Therapeutin Karin Grabenhorst. Der Wunsch sei aufgekommen, ebenfalls ausgewählte Exponate, die während des Klinikaufenthaltes entstanden, in einer öffentlichen Ausstellung zum Thema „Psyche“ zu präsentieren, auch um Gespräche in der Öffentlichkeit anzuregen „und der Klinik etwas zurückzugeben“, wie es eine Patientin ausdrückte.

Die „Schatzkiste des Lebens“

Patientinnen und Patienten kämen mit unterschiedlichen Störungen oder Erkrankungen in den Fachbereich Psychiatrie, Psychotherapie und Psychsomatik der Niels-Stensen-Klinik; häufig hätten sie die Verbindung zu dem verloren, was ihnen Lebenssinn, Lebensfreude und Kraft gibt. Ziel in der Kunsttherapie sei es, dass die Patienten im geschützten Raum sich selbst und ihren Kraftquellen (wieder) begegneten, ihre „Schatzkiste des Lebens“ öffneten und darüber miteinander ins Gespräch kommen könnten, erklärt Grabenhorst weiter.

In gemeinsamen Gesprächen entstand die Bezeichnung „Kreatives Kunstlabor“ für den Kunsttherapieraum. Hier dürfen verschiedene Gestaltungstechniken ausprobiert werden, hier dürfen die Teilnehmer mit Farben und Materialien und gleichzeitig auch mit Lebensfragen experimentieren . „Hauptsache, es macht Spaß!“, sagt Grabenhorst. Gedanken und Gefühle erschienen durch das Gestalten in einem anderen Zusammenhang, Patienten bekämen einen anderen Zugang zu sich selbst.

„Elfchen“ und „Farbexplosionen“

Herzstück der Ausstellung mit insgesamt 22 Exponaten sind die Collagen, in denen sich die PatientInnen mit den unterschiedlichen Aspekten der Psyche und den Herausforderungen des Ausbalancierens beschäftigten. Zunächst wurden „Elfchen“(Elf-Worte-Gedichte) geschrieben, auf Leinwände gebracht und mit unterschiedlichen Materialien „interpretiert“; dazu gehört auch das Bild einer Patientin mit einem Vers in türkischer Sprache.

Weitere Bilder in der Ausstellung, wahre „Farbexplosionen“, entstanden beim „Malen nach Musik“ mit Acrylfarbe. Abgerundet wird die Ausstellung durch Einzelarbeiten einiger PatientInnen in Acryl-, Aquarell- und Pastelkreide-Technik.