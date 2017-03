Wechsel nach 23 Jahren Neue Betreiber für Bramscher Chinarestaurant

Bramsche. Nach 23 Jahren bekommt das Chinarestaurant „Loon Fung“ in Bramsche einen neuen Pächter: Vinh Phuc Luong und seine Frau Kerstin haben einen Nachfolger gefunden, der das bestens etablierte Restaurant in ihrem Sinne weiterführen will.

„Etwas moderner“ mit einer leicht veränderten Ausrichtung der Speisekarte soll das Angebot werden, verraten bei der Vorstellung Duong Dinh Hong und Le Thi Thu Haai. Das Paar hat bereits Erfahrungen mit Restaurants in Hannover und Lingen gesammelt. Auf der Suche nach einem neuen Lokal wurden sie per Zufall in Bramsche fündig: „Wir waren hier essen, da kamen wir ins Gespräch“, erzählt Duong Dinh Hong. Er plant, das Restaurant nach einer kurzen Renovierungsphase Mitte April unter dem Namen „Xuan“ als Restaurant/Café mit asiatischer Küche wieder zu eröffnen. „Wir wollen uns hier langfristig niederlassen“, bekräftigt das Paar.

Stichtag 30. März

Bis zum 30. März sind noch Vinh Phuc Luong und seine Frau Kerstin in dem Lokal tätig, das sie vor knapp 23 Jahren eröffnet haben. „Wir sind länger hier als die anderen Mieter und auch als der Besitzer“, sagt Vinh Phuc Luong mit Blick auf den Eigentümerwechsel von der Zahnärztekammer zu einer Immobiliengesellschaft. Er freut sich über die jetzt gefundene Lösung, weil er „gesundheitlich etwas angeschlagen“ ist und deshalb kürzer treten möchte. „Ich suche schon länger einen Koch und finde keinen. Außerdem hört im September eine weitere Mitarbeiterin auf“, erklärt er.

Der Chef hatte im eigenen Restaurant als Koch angefangen, war dann aber lange Jahre der stets freundliche Chef der Bedienung im Lokal. „Die letzten zwei Jahre musste ich wieder als Koch arbeiten, weil kein Personal zu finden ist“, erzählt Vinh Phuc Luong, der sich in dieser Zeit auf seine Frau als Servicechefin verlassen konnte. Aber neben der Arbeit blieb in all den Jahren keine Zeit für private Aktivitäten.

„Ein paar Monate Auszeit“

Seit fast 23 Jahren ist das „Loon Fung“ an der Maschstraße eine gute Adresse für chinesisches Essen in Bramsche. Foto: Heiner Beinke

Nun stehen beide Kinder im Beruf auf eigenen Beinen, es gibt keine weitere Verpflichtungen, „da können wir etwas kürzer treten“, freut sich das Paar, das schon lange in Bramsche heimisch geworden ist. „Viele Stammgäste kamen schon als Kinder mit ihren Eltern hierher, heute kommen sie mit ihren eigenen Kindern“, erzählt Vinh Phuc Luong. Der aus Vietnam stammende Chinese, der als Bootsflüchtling in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen ist, will sich mit seiner Frau ab April erst einmal „ein paar Monate Auszeit“ gönnen. „Dann haben wir endlich mal wieder Urlaub, das haben wir uns verdient“, sagen die beiden, die sich auf Fahrradfahren, Schwimmen und Lesen freuen. In einigen Monaten könne man dann wieder über Arbeit auf Stundenbasis reden. Vielleicht im neuen „Xuan“? „Mal sehen, warum nicht“, sagt Vinh Phuc Luong und lacht. Auf alle Fälle freue er sich über die „geordnete Übergabe“.

Doch zunächst einmal geht bis zum 30. März der Betrieb im „Loon Fung“ wie gewohnt weiter. Auch mit dem Buffet, das er als Erster im Großraum Osnabrück angeboten habe, wie der Inhaber mit Stolz betont. Heute jedoch werde das Buffet in Großbetrieben in einem Umfang angeboten, das er in einem kleinen Lokal gar nicht bieten könne. Da müsse das Lokal mit Qualität und Service überzeugen. Auf diese Trümpfe wollen auch Duong Dinh Hong und Le Thi Thu Haai setzen.