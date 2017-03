Gemeinderat fasst Beschluss Bohmter Tappenwiese wird demnächst maschinell gereinigt

Kehrmaschinen werden voraussichtlich in der Tappenwiese in Bohmte ab Juli die Gosse fegen. Archivfoto: Michael Hehmann

Stirpe-Oelingen. Noch ungefähr ein Vierteljahr lang müssen die Anwohner der Grundstücke der Siedlung Tappenwiese in Bohmte die Gosse selbst kehren, ab dem 1. Juli 2017 übernimmt die maschinelle Straßenreinigung. Den entsprechend Beschluss fasste der Gemeinderat Bohmte in seiner Sitzung in der Gemeinschaftshalle Stirpe-Oelingen.