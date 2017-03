Kritik an Billigdienstleistungsökonomie SoVD-Ortsverband Bohmte gründet eine Planungsgruppe

Bohmterheide. Veränderungen gibt es im Vorstand des Sozialverbandes Deutscheland (SoVD) Bohmte: Mit Birgitt Oelgeschläger als Schriftführerin wurde diese Funktion neu besetzt. Vorgängerin Monika Berkemeyer wechselte in die Funktion der stellvertretenden Vorsitzenden.

Viele vorgegebene Regularien gehörten zur Tagesordnung der Hauptversammlung des SoVD im Ortsverband Bohmte. Alles lief im Gasthaus Riemann, Bohmterheide, planmäßig.

Da die Funktion des Schatzmeisters zurzeit über die Mitwirkung von Marianne Zahn (Kreisschatzmeisterin) miterledigt wird, beschloss die Versammlung mit einer „Planungsgruppe“ eine notwendige Sichtung von Kandidatinnen und Kandidaten vorzunehmen. In absehbarer Zeit sollen damit die fehlenden Funktionen ergänzt werden. Zudem soll diese Gruppe auch Veranstaltungsentwürfe und ein Informationssystem für die Mitglieder entwickeln.

Entscheidende Aufgabe

In einem kurzen Referat stellte der Kreisvorsitzende Gerd Groskurt eine Aufgabe im SoVD für den gesellschaftspolitischen Bereich vor. „Es geht darum, die Realität im Blick zu behalten und die wirtschaftlichen Gegebenheiten vom Kopf auf die Füße zu stellen“, so der Groskurt wörtlich. Die Aufmerksamkeit, mit der die über die „Industrie 4.0“ geredet werde, müssen wir dringend für die Perspektiven von Erziehern, Altenpflegern und anderen Dienstleistern einfordern, unterstrich er. Weiter hieß es: „Weil diesem Wirtschaftssektor der entsprechende Glamour fehlt, wird das nur wenig thematisiert. Aber allein in diesem Segment werden mehr Menschen eine Beschäftigung finden als in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologien.

Billigdienstleistungsökonomie

Es gehe dabei nicht um die Beschäftigten alleine, sondern auch um unsere Lebensqualität, die „unserer Eltern und Kinder“. Die Beschäftigten kritisierten seit Jahren schlechte Bezahlung und Personalknappheit. Das Bruttoinlandsprodukt werde in Deutschland schon seit längerer Zeit wesentlich über den Dienstleistungsarbeitsbereich erwirtschaftet. Es sei dringend notwendig, daraus Konsequenzen zu ziehen. Groskurt: „Eine Billigdienstleistungsökonomie – mit unzähligen Minijobs – wird unsere Gesellschaft teuer zu stehen kommen und zum Schluss über eine schlechte Alterssicherung bei der Finanzierung durch den Steuerzahler landen.“ Er bezeichnete es als einen wirksamen Beitrag gegen die Spaltung der Gesellschaft, eine gute und solide Dienstleistungsbeschäftigung zu schaffen, mit denen die Beschäftigten langfristig ihre Existenz sichern könnten.