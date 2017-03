Landestheater Detmold zu Gast Kleists Käthchen in Espelkamp

Espelkamp. Die Neuinszenierung des „Käthchen von Heilbronn“ feierte unter der Leitung von Kay Metzger am 10. März in Detmold Premiere und ist am Samstag, 1. April, im Neuen Theater Espelkamp zu sehen.

Eine Mischung aus Märchen, Ritterdrama, Schauerroman und Legende macht das 1810 entstandene Schauspiel „Das Käthchen von Heilbronn – oder Die Feuerprobe“ zu einem der faszinierendsten und rätselhaftesten Werke Heinrich von Kleists. Reales steht neben Phantastischem, verlässliche Ordnungen geraten ins Wanken, Überzeugung und Zweifel sind in ständigem Widerstreit, und auch das Happy End der Liebesgeschichte ist eines unter Vorbehalt: Ist Liebe die letzte Utopie?

Das Landestheater Detmold hat dieses große historische Ritterschauspiel unter der Leitung von Kay Metzger neu inszeniert und erst kürzlich am 10. März die Premiere im eigenen Haus gefeiert. Am Samstag, 1. April, ist das Detmolder Ensemble ab 20.00 Uhr mit dieser aufwändigen Produktion und einer erstklassigen Besetzung im Neuen Theater Espelkamp zu sehen. Zu dieser Aufführung wird ein Einführungsvortrag angeboten, der bereits um 19.00 Uhr im Theatergesprächsraum im Kellergeschoss des Neuen Theaters (Zugang über Fußweg an der Trakehner Straße) beginnt. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung in der Geschäftsstelle des Volksbildungswerks Espelkamp e.V. unter Telefon 05772/562-185, erforderlich.

Irrungen und Wirrungen

Seit der ersten Begegnung mit Graf Wetter von Strahl ist das junge Käthchen buchstäblich hinter dem Ritter her. Bedingungslos folgt sie ihm überall hin. Er will von ihr nichts wissen – sie ist nicht von seinem Stand: Ihm wurde prophezeit, dass er einst eine Tochter aus kaiserlichem Hause heiraten wird. Käthchens Vater klagt daraufhin den Grafen an, sie mit Magie an sich zu binden. Doch ein Femegericht spricht diesen vom erhobenen Vorwurf frei. Während der Graf irrtümlich Kunigunde von Thurneck für seine Auserwählte ansieht und Käthchen weiterhin verschmäht, beharrt diese auf ihrem Begehren, auf ihrem unerschütterlichen Gefühl. Und schließlich kommen ihr nicht nur höchstirdische, sondern auch himmlische Mächte zu Hilfe.

Eintrittskarten für das Ritterschauspiel sind erhältlich in den Vorverkaufsstellen der Geschäftsstelle des Volksbildungswerks Espelkamp, Kulturbüro im Bürgerhaus, Wilhelm-Kern-Platz 14, Telefon 05772/562-161, oder -185 und -255, sowie in der Geschäftsstelle der Neuen Westfälischen, Lange Straße 33, Lübbecke, Telefon 05741/4000-0, im Reisebüro Durnio in Rahden, Steinstraße 4, Telefon 05771/9111-0, oder online unter www.theater-espelkamp.de. Die Abendkasse und das Theater sind ab 19.00 Uhr geöffnet.