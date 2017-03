Gegenstimmen im Gemeinderat Ziel des Bohmter Rats: Verschuldung wieder abbauen

Die Finanzsituation in der Gemeinde Bohmte ist angespannt. Archivfoto Jörn Martens

Stirpe-Oelingen. Der Rat der Gemeinde Bohmte verabschiedete in der Sitzung am Donnerstagabend in Gemeinschaftshalle Stirpe-Oelingen den Haushaltsplan 2017. CDU- und SPD-Fraktion stimmten dafür, die fünf Mitglieder der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und der Linken dagegen.