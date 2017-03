Offene Türen und Projektwoche Bohmter Schulgeschichte attraktiv präsentiert

Bohmte. 400 Jahre Oberschule Bohmte. Dieses Schuljubiläum mit dem Motto „Schule in Bohmte – gestern – heute – morgen“ wurde vormittags gefeiert. Am Nachmittag fand dann ein „Tag der offenen Tür“ statt, zu dem auch die Viertklässler der Grundschulen aus der Gemeinde nebst Eltern eingeladen worden waren.

Doch in erster Linie wurden die Ergebnisse der Projektwoche vorgestellt. Und die konnten sich wahrlich sehen lassen. „Ich freue mich, dass so viele Eltern mit ihren Kindern gekommen sind. Auch mit den eventuellen zukünftigen Schülerinnen und Schülern“, sagte Schulleiter Clemens Brunsen, als er zum Auftakt die rappelvolle Aula am Bahnwinkel sah. Anlässlich des 4 00-jährigen Jubiläums habe die Schule in den letzten drei Tagen bewusst mit 27 Gruppen Projekttage durchgeführt.

27 Stationen aufgebaut

Deshalb gebe es auch 27 Stationen, die Alt und Jung präsentiert würden. „Wir hatten die Eltern um eine Kuchenspende gebeten. Es hat eine wahnsinnige Resonanz gegeben; wir haben über 60 Kuchen bekommen“, freute sich Brunsen und lud die Besucher i n die neue Mensa zum Kaffeetrinken ein. Gegessen werde für den guten Zweck. Denn: „Wir haben an dieser Schule eine an Leukämie erkrankte Schülerin. Die Schule unternimmt sehr viel, damit Leonie bald wieder gesund ist“, signalisierte der Schulleiter, dass man nicht nur spenden, sondern auch gegebenenfalls zu einer Typisierungsaktion aufrufen werde. Eine entsprechende Spendenbox stand dann am Kuchenbüfett in der Mensa.

Große und kleine Besucher

Unter dem Tagesmotto sahen die großen und kleinen Besucher in der Aula erst einmal Sportunterricht im Wandel der Zeit. „Wir haben uns Gedanken gemacht, wie früher Sportunterricht war“, erläuterte dazu ein Schüler und ein anderer ergänzte: „Früher vor und nach Christus waren Leibesübungen Pflicht für alle freien Männer.“ Dazu hätten unter anderem die klassischen Leichtathletik-Übungen wie Speerwurf, Diskuswerfen, Kugelstoßen und Ringen gehört. Das größte Ansehen habe der Marathonlauf gehabt; 490 vor Christus sei deshalb der biblische Ort ‚Marathon‘ entstanden. Schon liefen zwei Schüler in der entsprechenden Kleidung und mit nacktem Oberkörper, Wunderkerzen in der Hand, zur Erheiterung des Publikums durch die Aula.

Alles selbst erarbeitet

Kurze Zeit später waren alle im Mittelalter beim Speerkampf oder noch etwas später im 18. und 19. Jahrhundert zum Wandern, Baden und der Gartenarbeit angekommen. Denn auch die zählte zum Sport. 1933 bis 1945 sei der Sportunterricht aber durch die Nazis missbraucht worden. Da marschierten die Jungs „für Bohmte“. Am Schluss der sportlichen „Ertüchtigungen“ waren die Aktiven im Heute mit Hip-Hop und Streetdance angekommen. „Die Schülerinnen und Schüler haben das alles selbst erarbeitet“, betonte Sportlehrer Wolfgang Orth.

Graziös zeigten aber auch einige Schülerinnen, wie der Tanz bei Hofe früher stattfand. Von den 1920-Jahren und dem „Kleinen grünen Kaktus“ über den Rock and Roll, „Daddy Cool“ bis hin zu „Dirty Dancing“ und „Macarena“ sahen die Zuschauer ein Stück Tanzgeschichte aus 400 Jahren.

In die neue Mensa

Nach den Darbietungen ging es entweder zum Kaffeetrinken in die neue Mensa oder die Gäste bewunderten die vielfältigen Arbeiten aus den Projektgruppen. Im Schulmuseum sahen die Besucher beispielsweise „Schule vom Kaiserreich bis zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Wie verschieden Motoren sind, entdeckten die Gäste unter dem Motto „Mobilität gestern-heute-morgen“, aber auch Motoren in der Praxis und sogar Solarmobile. Dass Musik Menschen verbindet, stellten Schüler mit Liedern und Rhythmen aus fünf Kontinenten dar. Oder in der Dschungelbücherei wurde Plattdeutsch, Hochdeutsch und Englisch präsentiert und mittels der Fotografie im D-Gebäude Gesichter der Schule.

In der Radiowerkstatt

In der Radiowerkstatt saß Ronja Gropp, die als Reporterin unterwegs war und nun ihre Radiointerviews vorstellte. Alles in allem ein „Tag der offenen Tür“, der Schule über vier Jahrzehnte hautnah darstellte.