Drei Säulen Dümmerforum: Wir brauchen den Schilfpolder

Stemshorn. Der Schilfpolder muss her! Das wurde während des ersten Dümmerforums in diesem Jahr im Kommunikationsforum „Alter Schafstall“ auf dem Schäferhof in Stemshorn immer wieder deutlich.

„Der Dümmer-Beirat tagt dreimal im Jahr und kam Anfang Februar zusammen“, erklärte Helmut Weiß, Leiter der Regionaldirektion Sulingen-Verden des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, der nicht nur dieses Gremium kurz vorstellte, sondern auch die Moderation übernahm. „Danke“ sagte er dem Umwelt- und Landwirtschaftsministerium, „dass wir da so tatkräftig unterstützt werden.“ Wenn man bei „Google“ den Begriff „Dümmer-Beirat“ eingebe, würde man die Ergebnisse der letzten Jahre finden, so Weiß, der darauf verwies: „Dort findet man die Schlussfolgerungen der Nährstoffstudie sowie der Dümmersanierung. Ein hochspannendes Thema, das die Vertreter der Landwirtschaftskammer während des nächsten Dümmerforums im Spätherbst vortragen werden.“

Drei Säulen

„Der Rahmenentwurf zur Fortsetzung der Dümmersanierung steht auf drei Säulen: Die Bornbachumleitung, ein Projekt, das 2009 abgeschlossen wurde und dazu führte, dass 50 Prozent der Nährstoffe ‚Phosphor‘ nicht mehr in den Dümmer gelangten“, eröffnete Bernd Lehmann, Sulingens Betriebsstellenleiter des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) seinen „Sachstand Umsetzungsplanung“. Man habe einen Zielwert von etwa vier Tonnen, damit der See in einen guten ökologischen Zustand komme. Die zweite Säule sei das Schilfpolder-System und die dritte wichtige die Reduzierung der Phosphateinträge aus der Landwirtschaft. Hier habe die Landwirtschaftskammer „den Hut“ auf. Besonders erfreulich sei, dass von 2017 bis 2021 jedes Jahr 150000 Euro zur Verfügung stehen würden. Anträge, so Lehmann, könnten ab sofort von den Landwirten beim Unterhaltungsverband Obere Hunte eingereicht werden. Am 30. März sei außerdem im Gasthaus Beinker im Vennermoor eine Veranstaltung für Landwirte geplant, „wo der gesamte Katalog an Maßnahmen vorgestellt wird.“

Öffentliche Beteiligung

Zum „Planungsstand Schilfpolder“ informierte Jörg Prante vom NLWKN Sulingen die Anwesenden. Genehmigungsbehörde sei der Landkreis Osnabrück, so der NLWKN-Leiter, der die Chronologie in jüngerer Zeit mit der Schöpfwerk-Variante und der Optionsfläche 2 vorstellte. Das Ingenieurbüro Inros Lackner Bremen habe die Genehmigungsplanung übernommen. In seinem Ausblick betonte Prante, dass eine frühe öffentliche Beteiligung geplant sei. Auf Nachfrage aus dem Publikum, wann der Schilfpolder gebaut werde, erklärte er, dass das Planfeststellungsverfahren 3-5 Jahre dauere.

100 Analysen pro Woche

Zur aktuellen limnologischen Situation des Dümmers nahm Hans-Heinrich Schuster vom NLWKN Stellung. Limnologie ist die Lehre von den Binnengewässern. Per Grafik stellte Schuster die 20 Probenahmestellen vor, „wo mehr als 100 Nährstoffanalysen je Woche stattfinden. Wir sind inzwischen bei mehr als 15000 Phosphoranalysen“, zählte Schuster auf. Einzigartig in Deutschland sei die Verordnung von mobilen Probenehmern. Acht habe man allein im Einzugsgebiet des Sees; ein weiterer stehe in Eickhöpen. In Kisten verstaut seien die Probenehmer autark mit einer Batterie versorgt, verdeutlichte der Referent, dass damit Tagesmischproben entnommen würden. Schuster: „Jede Stunde läuft dieses Gerät und saugt Wasser ein. Die Flaschen werden wöchentlich ausgetauscht und insbesondere auf Phosphor und auf Trübstoffe untersucht.“ Erhöhte Phosphoreinträge seien immer gekoppelt mit Hochwasserwellen. Die Elze sei ein besonders problematisches Gebiet. Aber: „Seit der Bornbachumleitung hätten alle Hochwasserereignisse vom Schilfpolder behandelt werden können. Wir brauchen den Schilfpolder“, sagte Schuster mit Nachdruck.

„Hüde „ausgezeichnet“

„Jedes Jahr werden im Badegewässer-Atlas des Landes Niedersachsen die Wasserqualitäten bekanntgegeben. Anfang März sind die neuen Bewertungen veröffentlicht worden. Dort wurde die Badestelle in Hüde mit „ausgezeichnet“ bewertet“, freute sich Rüdiger Scheibe, Bürgermeister der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, der zur Situation der Badestellen am Ostufer des Dümmers informierte. In Lembruch habe man sporadisch im letzten Jahr hygienische Probleme gehabt. Inzwischen seien umfangreiche Bewirtschaftungsmaßnahmen beschlossen worden, „um die Wasserqualität zu verbessern.“ Augenscheinlich sei das Verbreitern der Sandstrände, so Scheibe.