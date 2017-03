Aufräumen beim großen Frühjahrsputz In Bissendorf Fastfood-Abfälle und Ausweis gefunden

Bissendorf. Zum gemeinsamen Frühjahrsputz riefen am Samstag wieder die NABU-Ortsgruppe Bissendorf und die Gemeinde Bissendorf auf. Dabei trafen sich Bürger, Vereine, Verbände, Initiativen, Schulklassen und private Gruppen zur gemeinsamen Abfallsammlung.

In Sachen gemeinsamer Müllsammelaktion können die Bissendorfer auf eine lange Tradition zurückschauen: „Die ursprüngliche Idee ist sicher 25 bis 30 Jahre alt. Aber so genau weiß das hier keiner mehr“, erklärte Mathias Brand vom NABU, der schon bei den ersten Müllsammelaktionen mit dabei war. Inzwischen haben sich die Bissendorfer der gemeinsamen Frühjahrsputz-Aktion in Stadt- und Landkreis Osnabrück angeschlossen.

Darüber hinaus waren die Aktionen am Samstag in der Region Osnabrück Teil einer noch größeren Frühjahrsputz-Aktion. An dieser beteiligen sich in diesem Jahr unter dem Motto „Der Norden räumt auf“ unter anderem Oldenburg, Cloppenburg, Delmenhorst, Bremen, Hamburg und Hannover.

Wir werden sauberer

Die gute Nachricht zuerst: „Der Müll wird deutlich weniger. Der Trend geht zum Kleinmüll“, erklärte Bernd Stegmann von der Gemeinde Bissendorf und fügte hinzu: „Aufgrund der Autobahn und der Landesstraßen haben wir jedoch nach wie vor viele Flaschen und Fastfood-Abfälle in den Gräben.“ Jagdpächterin Angela Huch resümierte ebenfalls: „Ich glaube, wir werden sauberer.“ Und auch Brand verkündete: „Eigentlich hatten wir dieses Jahr relativ wenig Müll, das ist doch schön.“

Flaschen und Coffee-to-go-Becher

Was den meisten ehrenamtlichen Müllsammlern am Samstag auffiel: Besonders oft hatte sie es mit Abfall von Fastfood-Ketten, Flaschen und Coffee-to-go-Bechern zu tun. Sehr viele dieser Becher und viele Flaschen hatten neben anderem die jungen Sportlerinnen des TV Schledehausen gefunden.

„Jeder Verein hat unabgesprochen seine Ecke, die macht er fertig“, berichtete Werner Michel von den Jägern, die sich ebenfalls an der Aktion beteiligen. Aber auch bei ihnen hatten die herumliegenden Kaffeebecher zugenommen. Außerdem finden die Jäger jedes Jahr an einer Stelle einen Berg Mini-Jägermeisterflaschen. Flaschen im Revier mögen die Jäger gar nicht: „Wenn die kaputt gehen, verletzen sich die Tiere. „

Mitmachen ist eine Herzensangelegenheit

„Für mich ist das Ehrensache, hier mitzumachen“, erklärte Rolf Niehkamp, der wie die meisten kleineren Müll einsammelte. Friedel Ochterbeck und Simone Hartung hingegen waren mit einem Trecker unterwegs und sammelten größere Müllstücke wie eine angebrannte Mülltonne ein.

Wie alle anderen Frühjahrs-Putzer auch trug Rolf Hanke von der Awigo zur Verfügung gestellte Warnwesten und erklärte mit einem Awigo-Müllsack in der Hand fest: „Ich mache mit, weil mich der ganze Müll in der Landschaft stört. Dieser Tag gehört zu meinen festen Terminen und liegt mir am Herzen.“ Er fand dieses Mal ungezählte Zigarettenkippen und eine Dachpfanne.

Erfahrungsaustausch im Anschluss

Beim Imbiss des Deutschen Roten Kreuzes nach der Sammelaktion lobte Uwe Bullerdiek: „Otto Middendorf ist der zuverlässigste und fleißigste.“ Der 80-Jährige schüttelte daraufhin bescheiden den Kopf und erklärte auf Nachfrage: „Ich habe heute unter anderem zwei Kaffeekannen und einen Thermobecher vom HSV gefunden – da ist einer wohl kein Fan mehr.“

Zu den jüngsten Müllsammlern zählten Clemens (9), Lorenz (7), Laura (8) und Sofie (10). Sie hatten geholfen, Reifen, eine Glühbirne, Zigaretten und eine „Hundetüte mit Kot“ zu entsorgen. Zu den ungewöhnlichsten Funden der gesamten Frühjahrsputzaktion gehörte jedoch „eine Damenhandtasche inklusive Personalausweis und einer ganzen Batterie Kondome“, berichtete Bürgermeister Guido Halfter.