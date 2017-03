DB gibt Untersuchung in Auftrag Bissendorf hofft auf Lärmschutz an Bahnstrecke Löhne-Rheine

Bissendorf. Wird es in den Bissendorfer Ortsteilen Natbergen, Jeggen und Wissingen bald leiser an den Schienen? Die Deutsche Bahn lässt zurzeit die Ortsdurchfahrt Bissendorf der Ost-West-Strecke Löhne-Rheine im Rahmen ihres Lärmsanierungsprogramms von einem Ingenieurbüro untersuchen.

Zum Bau von Lärmschutzwänden kann die Bahn auf vorhandenen Strecken nicht gezwungen werden, es gibt keinen Rechtsanspruch für betroffene Bewohner. Die Bundesregierung hat 1998 jedoch ein freiwilliges Investitionsprogramm ins Leben gerufen. Bis 2020 sollen laut DB noch 2000 Streckenkilometer saniert werden, entweder aktiv durch den Bau von Lärmschutzwänden oder -wällen oder passiv, etwa durch den Einbau von schallisolierten Fenster in den von Lärm betroffenen Gebäuden.

Lärmschutzwand endet an der Stadtgrenze

„Wir hoffen natürlich auf aktiven Lärmschutz“, sagt Bürgermeister Guido Halfter (parteilos). Wie der aussehen kann, zeigt ein Blick über die Stadtgrenze. Denn genau dort, in Höhe des Bahnübergangs an der Lüstringer Straße bei der Bäckerei Brinkhege, endet die Lärmschutzwand, die die Bahn 2012 in Osnabrück gebaut hatte. Zusammengerechnet 5,8 Kilometer lang ist die Strecke, auf der die Bahn im Stadtgebiet für Schallschutz gesorgt hat, und zwar in den Bereichen Innenstadt, Gartlage, Sonnenhügel, Hafen, Atter und Eversburg. Die Gemeinde Bissendorf ging leer aus. „Damals haben wir gefordert, dass das weitergeht“, sagt Halfter.

Ergebnisse in der zweiten Jahreshälfte erwartet

Nun hat die Bahn ein Ingenieurbüro beauftragt, den Lärm auf Bissendorfer Gemeindegebiet zu untersuchen. Als Grenzwerte, bei deren Überschreitung Lärmschutzmaßnahmen erfolgen sollen, gelten in Wohngebieten 57 Dezibel (dB(A)) nachts und 67 dB(A) tagsüber. Maßgeblich ist laut Bahn der sogenannte Mittelungspegel, sprich durchschnittliche Lärm, der durch Berechnungen ermittelt wird – Autobahnanrainer kennen das Prozedere. Laut Bürgermeister Halfter sind erste Ergebnisse der Untersuchungen in der zweiten Jahreshälfte 2017 zu erwarten.