Biografisches Zeugnis Porträtsausstellung im Haus am Lechtenbrink in Jeggen

Bissendorf. Viele Erlebnisse, Freude und Trauer, Jugend und Alter prägen ein Leben und hinterlassen ihre Spuren. Angelika Jacobi hielt unterschiedliche Lebensstationen und damit Veränderungen in elf Einzelporträts von ihrer Mutter fest. Ihre Bilder sind im Foyer des Hauses am Lechtenbrink, dem Zuhause ihrer Mutter, ausgestellt.

„Die Bilderreihe ist eine Anerkennung für ein erfülltes Leben“, sagte Angelika Jacobi während der Ausstellungseröffnung im Haus am Lechtenbrink. Ihre Mutter, die 93jährige Olga Blohm, wohnt seit zwölf Jahren im Diakonie Alten- und Pflegeheim in Jeggen. Mehr und mehr zog sich die heute schwer demente Bewohnerin aus dem Leben zurück. „Nach einem erfüllten Leben hat sie kein Interesse mehr an der Außenwelt, sie lebt im Ich und hat Zeit zur inneren Ruhe“, fasste ihre Tochter zusammen. Angelika Jacobi macht deutlich, dass sie selbst Zeit gebraucht habe, um die Veränderung der vertrauten Persönlichkeit zu akzeptieren. Ihr Wunsch, möglichst viel aus der Biografie von Olga Blohm zu erhalten, wurde zum Auslöser für ein Buch und die Porträtreihe, die alle Facetten des Lebens ihrer Mutter zeigt.

Elf Porträts

Vorlage für die Gouachen auf Leinwand waren Fotos. Das Gesicht der Olga Blohms ist jetzt auf elf Porträts zu sehen. Damit werden unterschiedliche Lebensphasen, Stimmung und Gefühle deutlich, auch die Veränderungen durch Alter und Krankheit. Die Ausstellung zeigt Olga Blohm als Mädchen, als lebenslustige Frau, die Flucht und Kriegswirren überstanden hatte, als reife, aktive Dame und im Zustand zunehmende Demenz. 80 Jahre lang stand Olga Blohm mitten im Leben, bevor sie mehr und mehr ins Ich versank. Sie kann sich nicht mehr an ihr bewegtes Leben erinnern und sich nicht äußern.

Goldene Erinnerungen

„Goldene Erinnerungen“ nennt Angelika Jacobi ihre Bilderreihe. Einige Porträts sind mit Goldglanz überzogen, mal wird das Gesicht von Olga Blohm unscharf, mal verschwindet es ganz. Ergänzt werden die Porträts durch Zitate und Kurztexte aus der bewegten Lebensgeschichte.

„Sie haben Ihrer Mutter ihre Sprache wiedergegeben. Wir als Pflegekräfte lernen Frau Blohm jetzt kennen,“ dankte Koordinatorin Sabine Franke.

Die außergewöhnliche und sehr persönliche Darstellung eines erfüllten Lebens ist bis zum 25. April im Foyer im Haus am Lechtenbrink zu sehen.