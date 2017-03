Bewohner nicht zuhause Gartenmöbel sorgen für Feuerwehreinsatz in Belm

Gartenmöbel sorgen für Feuerwehreinsatz in Belm MEC öffnen

Die Feuerwehr in Belm ist am Sonntagnachmittag zu einem Einsatz an der Ringstraße gerufen worden. Foto: Nord-West-Media

Belm. Die Feuerwehr in Belm ist am Sonntagnachmittag zu einem Einsatz an der Ringstraße gerufen worden. Dort hatten Gartenmöbel auf einem Balkon gebrannt.